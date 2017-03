Bárki betekintést nyerhet a szoftverfejlesztés világába

A szoftverfejlesztés világába nyerhetnek betekintést március 20-án egy nyílt nap keretében a fiatalok.

Februárban indította el 18 hetes programozói kurzusát a [r]eaktorlabs, melyen a szoftverfejlesztés alapjait oktatják. A képzést a hazai IT szektorban jelen lévő folyamatos szakemberhiány enyhítése érdekében hozták létre, a résztvevőknek pedig garantált munkalehetőséget ígérnek. A tanfolyammal párhuzamosan elindított ösztöndíjprogrammal a hátrányos helyzetű, vidéki tanulók ingyen vehetnek részt a kurzuson.

hirdetés

„Célunk a Reaktorlabs Talent ösztöndíjjal, hogy megadjuk a lehetőséget a programozás iránt érdeklődő vidéki fiatalok számára, hogy olyan piacképes szakmát tanulhassanak, amellyel Budapesten is munkalehetőséghez jutnak. Ez főként a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű tehetségek számára jelent hatalmas kiugrási lehetőséget, ugyanis a tanfolyam sikeres elvégzése esetén állást is biztosítunk számukra” – számolt be korábban Hájer Ádám, a [r]eaktorlabs intézményvezetője.

hirdetés

Nyílt napjukra a szoftverfejlesztés iránt érdeklődő fiatalokat várják, az eseményen az érdeklődők feltehetik kérdéseiket az oktatóknak.