Élet a Marson: itt az újabb reménysugár

Az eddig ismert legrégebbi, a földi életre utaló szerves fosszíliákat találtak kanadai sziklaalakzatokban. Az emberi hajszálnál is vékonyabb mikroszkopikus baktérium-leletek azt jelzik, hogy az élő szervezetek már 4,2 milliárd évvel ezelőtt megjelentek bolygónkon, vagyis több száz millió évvel korábban, mint ahogy azt eddig feltételezték – írja a brit Telegraph.

A mostani felfedezés arra utal, hogy a Földön talált organizmusokhoz hasonló élő szervezetek kialakulhattak a Marson is. A baktérium ugyanis a bolygónk nagy részét akkor borító óceánok mélyén olyan helyeken élhetett, ahol forró, akár 60 fokos is lehetett a víz. Márpedig négymilliárd évvel ezelőtt a vörös bolygó felszínét is óceánok borították, légköre gazdag lehetett szén-dioxidban, és gyakran csapódtak meteoritok a felszínére. Ez alapján nem kizárt, hogy csakúgy mint bolygónkra, a Marsra is a meteoreső vitte az élet első építőkockáit.

A University College London kutatói szerint a Mars és a Föld ebben az időszakban számos hasonlóságot mutatott, így minden esély megvan arra, hogy a vörös bolygón is lehetett élet. Bizonyítani persze mindezt csak akkor lehetne, ha a Marson is találnánk fosszíliákat. Ha ez nem történik meg, akkor előfordulhat, hogy bolygónk nagyon különleges helyzetben van, és csak a Földön alakult ki az élet – állítják a tudósok.

A mostani felfedezést megelőzően úgy vélték, hogy az Ausztráliában talált kövület volt az eddig talált legrégebbi fosszília, amely 3,48 milliárd éves lehetett.