Kipusztulás fenyegeti a világ leggyorsabb állatát

2016. december 27., kedd

Pár napos kölyök gepárdok egy holland állatkertben, Arnhemben, 2016. szeptember 30-án Fotó: Piroschka van de Wouw / AFP

A kihalása felé rohan a gepárd, a világ leggyorsabb állata egy tanulmány szerint, amely a Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) amerikai tudományos folyóirat legújabb számában jelent meg.