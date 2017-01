Leginkább az emberek okolhatók a lavinákért

Megosztás Molnár Csaba, 2017. január 15., 17:51, frissítve: 18:20

„Gyakran nemcsak a lavinát elindító sízők, de az annak áldozatul eső emberek is súlyosan vétenek a szabályok ellen” Fotó: Jeff Pachoud / AFP

Múlt pénteken két lavinabaleset is történt magyarlakta, határon túli területeken. Az erdélyi Nagybánya közelében több tonna hó szakadt egy autóra, csapdába ejtve két utasát. Kárpátalján, Alsókalocsa mellett négy autó rekedt a hó alatt egy lavina miatt, ott a tíz szerencsétlenül járt ember egyedül is ki tudott kecmeregni a kocsikból. A klímaváltozással egyre kiszámíthatatlanabbá váló időjárás megnöveli a lavinák kockázatát, de a közvetlen kiváltó ok legtöbbször az ember.