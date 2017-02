Meglódítja a felmelegedést a fagy rabságából szabaduló szén

Megosztás Molnár Csaba, 2017. február 10., péntek 13:32, frissítve: péntek 14:38

Ha a talajokban raktározott szén a felmelegedés hatására felszabadul – és egy új, globális kutatás eredményei szerint fel fog –, az az Egyesült Államok kibocsátásának megfelelő mennyiségű szén-dioxiddal súlyosbíthatja a már most is tragikus klímaváltozást. Az erről szóló nemzetközi tanulmány elkészítésében a Magyar Tudományos Akadémia kutató is közreműködtek.