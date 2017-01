Amikor a méret a lényeg

Ebben a nagy stadionépítős, olimpiára pályázós – és ezért a világ minden pénzét elköltős – világban akadt egy szurkolótábor, amelyik olyasmiért szállt harcba, ami a közhangulatot figyelembe véve szinte csodaszámba megy. A Vasas szurkolói azért emelték fel a hangjukat, hogy az új Illovszky Rudolf Stadion jóval nagyobb legyen a tervezettnél: ötezres helyett nyolcezres aréna épüljön Angyalföldön.

Nehezen érthető ez a mai világban, hiszen az eddig felépült új stadionokban konganak az ürességtől a lelátók a magyar bajnoki meccseken: még a Ferencváros sem képes a feléig megtölteni a Groupama Arénát, míg a többi új stadionban a félházat sem sikerült soha elérni, mérettől függetlenül. A kárörvendők máris mondhatták, minek ide az a sok stadion milliárdokért, amikor ez sem a nézőszámon, sem a magyar futball színvonalán nem sokat emel.

De nézzük, mi is a helyzet Angyalföldön. Nos, talán kijelenthetjük, végre-valahára a tavaly a kiesés ellen, idén viszont a bajnoki címért harcoló Vasas már-már régészeti jelentőségű otthonát is felújítják. Az ötezer férőhelyes aréna átadását legkésőbb a 2018/19-es szezon kezdetére tervezik, a beruházás pedig zöldmezős lesz: mindent eltüntetnek a föld felszínéről, és a stadion, valamint az edzőcentrum között épül majd egy élőfüves tartalék pálya is. Eredetileg 7,5 milliárd forint szerepelt a kormányhatározatban a stadion költségeire, amihez az év végén hozzáadtak még 5,4 milliárdot a többletkiadásokra.

Persze az utóbbi összeg nem jelentette azt, hogy a stadion befogadóképessége nagyobb lesz. Amikor ez nyilvánosságra került, akkor léptek a szurkolók. A Vasas elnökségéhez írt nyílt levelükben kifejtették, a csapat megérdemelné a nyolcezres arénát. Annak a csapatnak a szurkolóiról van szó, amelynek a tavalyi átlagnézőszáma a kétezret sem érte el, míg idén – amikor ismét régi fényében ragyog a gárda – mindössze egyszer, a stadion búcsúmeccsén volt a lelátón ötezer ember. Ha csak ezt néznénk, mindezt egy legyintéssel el lehetne intézni.

Ám van ennél egy jóval racionálisabb indokuk is a szurkolóknak, amiről a költséges stadionépítéseknél megfeledkeztek az illetékesek. Ugyanis az UEFA 4-es kategóriájú stadion kapacitása minimum nyolcezer fő, azaz nemzetközi kupameccseket kizárólag legalább ekkora befogadóképességű létesítményben lehet rendezni. És vannak egyéb előírások is, például legalább 400 négyzetméteres VIP-részlegnek és minimum 150 férőhelyes parkolónak is lennie kell a stadionban, illetve mellette. Ha ezek nincsenek meg, akkor máris ugrott a hazai pálya: nemzetközi kupameccset csak idegenben játszhat a csapat. „Legyen nyolcezres az Illovszky-stadion is, hogy adott esetben hazai környezetben játszhassunk nemzetközi kupameccset. Ne kelljen költöznünk se Újpestre, se Dunaújvárosba, se Akasztóra, se a világ végére” – olvasható a nyílt levélben.

A Vasas szurkolói szerint a méret igenis számít. És úgy tűnik, Orbán Viktor elfogadta ezt az érvelést, hiszen a keddi, Markovits László klubelnökkel folytatott tárgyaláson szabad utat adott a nagyobb, immár nyolcezres stadion építésének. Az előrehaladott állapotban lévő rekonstrukciót a klub nem állítja le, de elvégez minden olyan változtatást, bővítést, amely a kivitelezés során megvalósítható, és ehhez a kormány minden szükséges többletforrást biztosít.

A történet tehát látszólag happy enddel zárul. De vajon miért csak egy épülő stadion méretének növeléséről lehet észérvekkel meggyőzni a kormányfőt?

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 27.