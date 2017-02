Fekete-fehér világképek

Nincs annál kényelmesebb, mint fekete-fehérben látni a világot. Az ilyen emberek fejében csak jók és rosszak vannak: a jók csinálhatnak bármit, akkor is makulátlanok maradnak, és persze fordítva is igaz a képlet. Sziklaszilárd világkép, kár fecsérelni rá a szót.

Mostanában sok ilyen ember megtalál, mert azt találtam írni: a korrupció elleni össznépi felháborodás terén van mit tanulnunk a románoktól. A Magyar Időkben egyenesen azt írták: a székely újságíró (még szerencse, hogy nem vagyok zsidó, mert akkor főhetne a feje a szegény kollégának) a Soros György-féle hiénaszervezet, a Transparency International legújabb kutatását hozza elő érvnek, hogy Magyarországon mennyire emelkedett a korrupció, és az emberek nem tesznek semmit, bezzeg a románok. Erre csak annyit mondanék: nem is olyan régen még a Fidesz is a Transparency érveit hozta elő, és akkor nem nevezték hiénaszervezetnek. Azt a kolléga bölcsen elhallgatja, hogy a Professzorok Batthyány Körének elemzését is idéztem a szerintük intézményesült magyar korrupcióról – őket aztán nehéz Soros-bérencséggel vádolni.

A fentieknél sokkal érdekesebb a magyar kormányzati propagandasajtó hirtelen jött szimpátiája a román baloldal iránt. Egyfajta multiellenes szabadságharcot akarnak belelátni a romániai folyamatokba, a jó oldalon a globális pénzszivattyú ellen küzdő derék román kormánnyal, a másikon a tüntetőket lefizető multikkal. Ha ennyire rossz a globális tőke, miért köt a Fidesz-kormány stratégiai szerződéseket döntően a multikkal? És nem kellene felmondani ezt a megállapodást például azzal a Heinekennel, amely bántja a szegény Igazi Csíki Sört?

Egyébként úgy tűnik, senki sem olvasta el figyelmesen azt a bizonyos 13-as sürgősségi kormányrendeletet. A derék román kormány nagy igyekezetében belecsempészett egy passzust, amely arról szól: ha egy közhivatalnok munkavégzés közben hátrányos helyzetbe hoz valakit nemzetiségi, etnikai, nyelvi, vallási stb. alapon, akkor jelentősen kevesebb letöltendő büntetést kaphat, mint korábban, de akár pénzbüntetéssel is megúszhatja. Sőt, egyáltalán nem büntetik, ha ezt rendelet vagy törvényalkotás közben teszi. Magyarán ha Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere hozna egy rendeletet, hogy március 1-jétől a városi tömegközlekedési hálózat autóbuszain a magyarok csak a hátsó ajtón szállhatnak fel, és a járműveken nem szólalhatnak meg az anyanyelvükön, ő ezért nem lenne felelősségre vonható.

A „gonosz multik által lefizetett bértüntetők”, vagyis több mint félmillió utcára ment állampolgár nyomására ezt a rendeletet visszavonták. De elgondolkodtató, hogy a szociáldemokrata kormányt kívülről támogató RMDSZ-nek egyetlen rossz szava sem volt a rendelet tartalma ellen, csak a megszavazás módját kritizálta (azt is jókora késéssel). Tudtommal a magyar külügy sem érdeklődött a román kormánynál, hogy ezt hogyan is tetszett gondolni. Ahogy a PSD-t ismerem, a nagy parlamenti többség birtokában megtalálja a módját, hogy a megbukott jogszabálycsomagot valahogy átsuvassza a törvényhozáson.

A Magyar Idők szerint Románia annyira korrupt ország, hogy egy kiemelt ápolói munkahely egy kisvárosi panellakás értékének megfelelő kenőpénzbe kerül. Ezek szerint az ápolónők milliós fizetéseket kapnak, különben nem érné meg lefizetni az illetékest – ha ezt itthon megtudják, London helyett Caracalba fog vándorolni a magyar egészségügyi személyzet. Ez persze butaság: elég szétnézni egy román hirdetési oldalon, máris özönleni fognak az állásajánlatok. Még bukaresti magánklinika is keres ápolónőket, nettó 90 ezer forintos fizetésért.

Összegezve: Romániáról csak rosszat szabad írni, mert aki nem ezt teszi, az hazaáruló. Ha elmondom azt is, hogy arrafelé lényegesen olcsóbb a mobiltelefonálás és gyorsabb a net, semmi sem mossa le rólam, hogy Soros György bérence vagyok.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 13.