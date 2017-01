Fűtött gyep, hideg lakások

Csípős hideggel köszöntött be az új esztendő, sorra dőltek meg a hidegrekordok. Néhány napi enyhülés után ismét visszatér a zimankó. Ilyen hidegben az állatok búvóhelyet keresnek: barlangot, odút, üres padlásokat és pincéket, sűrű bokrokat vagy csak egy avarkupacot, amely alá bebújhatnak. Az emberek is szívesen időznek jó meleg, fűtött lakásokban, már aki teheti. Mert van, akinek lakóhelye, van, akinek fűtése nincs hozzá.

A hajléktalan emberek problémáját a különféle erőfeszítések ellenére évek óta nem sikerül megoldani. Egyes adatok szerint Magyarországon 15 ezer hajléktalan él, és csaknem négyezren töltik az utcán az éjszakákat. Az éjjeli szállók és a nappali melegedők sokak számára jelentenek némi segítséget, de az alapprobléma marad. A munka és jövedelem nélküli emberek a legolcsóbb, legigénytelenebb albérletet sem tudják megfizetni, az utcán vagy erdőben élők egészsége megroggyan, és emiatt sem tudnak munkát vállalni.

Szívet melengető érzés, hogy a fogcsikorgató hidegben milyen sokan próbáltak segíteni a fedél nélkülieken és más nélkülözőkön. A kormányzat optimista: több politikus is elmondta, hogy van elég szállóhely a hajléktalanoknak. Az igazi segítség azonban a civil társadalom tagjaitól jött. A Baptista Szeretetszolgálattól a miskolci cigány önkormányzaton keresztül a Vöröskeresztig számtalan szervezet, egyesület segít a fagyoskodókon. Jószívű állampolgárok meleg teát és ételt visznek a rászorulóknak, és civilek indították el az utcai szabad fogas akciót is, ahol a begyűjtött kabátokból bárki elvihetett egyet, akinek szüksége volt rá. A Magnet Bank fiókjaiból pedig meleget tartó, izolációs fóliából készült takarókat osztottak a fagyoskodóknak.

Az viszont igencsak elgondolkodtató, hogy több szervezet felhívása ellenére sem a közintézmények, sem az egyházak nem nyitották ki a kapuikat. Rétvári Bence államtitkár arra hivatkozott, hogy a segélyszervezetek a nekik biztosított többletforrásokkal meg tudják oldani a feladatokat, nincs szükség a templomok kinyitására. A Máltai Szeretetszolgálat viszont a tanácstermében alakított ki szálláshelyeket, és pénteken arról kaptunk hírt, hogy Ferenc pápa egy római templomban szállásol el hajléktalanokat.

A fagyhalál nemcsak az utcán éjszakázókat veszélyezteti, hanem a mélyszegénységben élő embereket is, akik a saját lakásukban dideregnek. A Menhely Alapítvány és a Szociális Fórum is felhívta a figyelmet arra, csak december végéig huszonheten haltak meg a saját fűtetlen lakásukban kihűlés miatt. A későn érkező és nem elegendő mennyiségű szociális tűzifa már nem mindenkin segít. A Levegő Munkacsoport hónapok óta kongatja a vészharangot, mert ilyenkor hulladékkal is fűtenek. Az egyesület arról is beszámolt, hogy olykor jómódú vállalkozók is fűtenek kezelt faáruval vagy fáradt olajjal, a levegőbe kerülő, akár rákkeltő anyagok pedig nem csak a szomszédságban élők egészségét veszélyeztetik. Nem csupán felvilágosításra lenne tehát szükség, de környezetbarát, vezetékes fűtés biztosítására is a szegények számára.

A hideg napokban a gáztározók kiürülésének a veszélye is felmerült. Aradszki András energiaügyi államtitkár kijelentette ugyan, hogy elegendő lesz a tárolt gáz mennyisége, de szakértők és ellenzéki politikusok arra mutattak rá, hogy soha ilyen alacsony nem volt a tározók feltöltöttsége, és sokan emlékszünk még arra, hogy néhány éve éppen januárban állt le az Ukrajna felől érkező orosz gázszállítás.

Úgy látszik, a hideg megint gondot okozott a kormánynak. Felszínre hozta az évek óta megoldatlan problémákat, a hajléktalanok ügyét, a hiányzó keresztényi szolidaritást, a mélyszegények fűtési gondjait, az energiatartalékok kérdését. A stadionok gyepét viszont fűtik. Úgy látszik, ilyen ország vagyunk: a fűtött stadiongyepeké és jéghideg lakásoké.

A szerző környezetvédelmi újságíró

