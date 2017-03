Genfi gondolatok

Csütörtökön nyitotta meg kapuit és egészen március 19-ig látogatható a 87. Genfi Autószalon. Csak a kiállításért kevesen fognak több mint 12 órát autózni Genfig, de ha valaki ebben a 10 napban – például egy sítúrán – a közelben jár, érdemes egy kis kitérőt tenni a sok csillogó-villogó autóért.

Ha az ember végigsétál a standokon, vagy éppen átlapozza az idei szalonon bemutatott új modellek listáját, – a felszín alapján legalábbis – arra a következtetésre juthat, hogy az autóipar köszöni szépen, jól van. Globális felmelegedés ide, fenntarthatósági kételyek oda, a gyárak csak úgy ontják magukból a sokszor hatalmas ráfordítással kifejlesztett új modelleket – és korántsem csak környezetkímélő, üzemanyagtakarékos változatokat. A Mercedes egyik újdonsága például az E osztály felsőkategóriás családi kombijának AMG E63 verziója volt: négy literes V8 motorral, alapból 563 lóerővel és 750 Nm nyomatékkal, amit az S változatban 604 lóerőre és 850 Nm-re pumpálnak fel.

A Ford ugyan kisautót hozott a szalonra – a Fiesta immár hetedik generációját –, de az elsőként bemutatott modell az ST sport változat: az 1,5 literes, háromhengeres motor 197 lóerős teljesítményt produkál. (Lám-lám, hogy megelőzte korát az 1966-ban bemutatott Wartburg 353: a háromhengeres motor akkoriban egyszerűen nonszensznek számított. Persze a kétütemű arányosan sem tudott annyit, mint a kis Fiesta turbómotorja: jó esetben is csak 57 lóerőre volt képes.) De a Ford standon azért ott volt a most már Európában is forgalmazott Mustang GT is, ötliteres V8 motorjával.

A Volvo vadonatúj XC60 sportterepjárója sem mondható kisautónak, igaz, egy szinttel a népszerű XC90 alatt foglal helyet. De a Volvo legalább elkötelezte magát amellett, hogy legnagyobb modelljeibe sem épít be két literesnél és négyhengeresnél nagyobb motorokat, sőt, a jövőben itt is találkozhatunk majd háromhengeres erőforrásokkal.

És akkor ott van a Volkswagen csoport, amely számos márkájával – Audi, Bentley, Porsche, Skoda, Seat és persze a Volkswagen – szinte uralja a szalon felső szintjét. Itt sem látszik, hogy a vállalatnak több tízmilliárd eurójába is kerülhet a 2015 szeptemberében kirobbant dízelbotrány. Az Audi például egy új sportterepjáró-koncepcióval érkezett a szalonra: a háromliteres V6-os benzinmotort és egy elektromotort kombináló hibrid 469 lóerős teljesítményre képes. Úgy tudni, a Q8-as névre hallgató újdonságból lesz sorozatgyártású modell is, de a tanulmányautó futurisztikus műszerfala várhatóan az új Audi A8 luxuslimuzinban debütál majd.

A Bentley a furcsa nevű – és sokak szerint elég furcsa kinézetű – Bentayga Mulliner változatát hozta el a szalonra, amelyet a „belépő” modell négyliteres V8 dízele helyett egy hatliteres W12 benzinmotor hajt – 600 lóerővel.

A Seat standon a vadonatúj Ibiza mellett azért ott volt az új Leon Cupra is, amely most először elérte a 300 lóerős teljesítményt.

És még sorolhatnám a több száz lóerős autócsodákat, a műszaki fejlesztés és a precíziós gyártástechnológia valódi műremekeit. Amelyek megjelenésükkel, vezetési élményükkel de még hangjukkal is egyértelműen az érzelmekre hatnak. Mert ráció, valljuk be, nem sok van bennük. Ezt nyilvánvalóan az autógyártók is tudják, hiszen a sajtótájékoztatókon és a marketing anyagokban is egyértelműen érzelmi alapon próbálják megfogni a vevőket. Miközben persze az is szinte minden standon elhangzik, hogy milyen jól haladnak az önvezető funkciók kifejlesztésében.

És éppen ebben látom a gyártók nagy problémáját. Mert ha az autót nem nekem kell vezetni, akkor az olyan fogalmak, mint a kezelhetőség, a kormánymű visszajelzése és az egész vezetési élmény – amelyek ma a marketing-anyagok alappillérei – egyszerűen okafogyottá válnak. És ha a szintén egyre népszerűbb „car-sharing”, azaz az autók közös használata is elterjed, akkor miért lesz vonzó, hogy a sok egyedi opcióval saját ízlésem szerint állíthatom össze az autómat (lásd ismét a marketing anyagokat)?

Arról nem is beszélve, hogy a belsőégésű/elektromos hibrid hajtásláncok térnyerésével párhuzamosan szinte minden gyár megfeszítetten dolgozik a teljesen elektromos hajtás megoldásán. És ha ebben eljön a várva várt áttörés, akkor a belsőégésű motorjaik, ezek a végtelenségig kifinomított műszaki csodák – akárcsak annak idején a gőzmozdonyok – egyik pillanatról a másikra nosztalgia-cikké, a fejlesztésükre fordított költségek pedig kidobott pénzzé válnak. Tavaszi vasárnapokon nagyapapák viszik majd a kisunokákat a pár megszállott által üzemeltetett versenypályára, ahol még be lehet ülni néhány működő benzines és dízelautóba.

Mert egy villanyautó minden praktikuma, hatékonysága és környezetbarátsága ellenére sohasem fog úgy hatni az érzelmekre, mint egy jól pörgethető benzines. Főleg, ha önvezető is. Persze, jól elvisz A-ból B-be, mint ahogyan a mosógép is kimossa és kicentrifugálja az ingeimet. Extraként meg legfeljebb szárító funkciót kérhetek.

Már csak ezért is érdemes ellátogatni legalább egyszer egy ilyen nagy autószalonra, még mielőtt a mosógépek minden mást kiszorítanak a standokról.