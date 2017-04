Orbán a washingtoni nagykövetről: Nőügyekkel nem foglalkozom

Lélegzetelállítóan cinikus, képtelenül szexista megnyilvánulásra ragadtatta magát Orbán Viktor miniszterelnök az ATV kérdésére a parlamentben. Mi is közöltük: a csatorna úgy értesült, hogy a nyáron visszahívják Szemerkényi Rékát, Magyarország washingtoni nagykövetét, mivel „nem tájékoztatta megfelelően” az amerikai külügyminisztériumot a lex CEU-ról. Az értesülést később a Magyar Hírlapnak a Külgazdasági és Külügyminisztérium meg is erősítette. A törvénymódosításról szóló szavazást követően az ATV arról kérdezte a kormányfőt, mit szól ehhez. Orbán erre azt találta mondani:

„nőügyekkel nem foglalkozom”.

Szögezzük gyorsan le: nőügynek maximum az számít, hogy Volner János mit művel a bozótban azzal a hölgyismerősével (ha egyáltalán), aki történetesen nem a felesége – csak hogy a nagyon közeli múltból hozzunk példát. Megjegyezzük: ilyesmivel foglalkozni valóban nem dolga a politikának, semmilyen módon. Mégis megteszi. Most viszont valami egészen másról, nem kevesebbről, mint egy magas rangú diplomata visszahívásáról, állomáshelyéről történő elmozdításáról van szó, mégpedig bevallottan büntetésként. Ezt a lépést nőügynek titulálni egész egyszerűen ízléstelen, és akkor még igen finomak voltunk a minősítéssel.

Tegyük hozzá: Szemerkényi Réka ráadásul azért kapja most ezt a büntetést, mert nem tudta megvédeni a védhetetlent. Diplomata legyen a talpán, aki egy élvonalbeli amerikai politikusnak (legyen bármely párt tagja) az akadémiai szabadság ilyetén csorbítását „beadja” – hiszen amerikai érdekek is sérülnek, attól függetlenül, hogy az amerikai elnök utálja-e és mennyire Soros Györgyöt. Ezt bizonyítja az USA külügyminisztériumának, illetve budapesti nagykövetségének megszólalása is. Ők ugyanis Washington, tehát a szövetségi kormány nevében nyilatkoznak.

Igaz, most éppen a Fehér Házban is egy olyan ember a főnök, aki nők nemi szervének fogdosásával hencegett. Idáig azért remélhetőleg nem süllyedünk.