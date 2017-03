Országimázs: világversenyek Budapesten

Amikor a második Fidesz-kormány 2010-ben a sportot stratégiai ágazattá tette, és kiemelt támogatást nyújtott az öt látvány-, illetve tizenhat kiemelt sportágnak, természetes törekvésnek látszott, hogy a célok közé az is bekerült: minél több világversenyt elhozzanak Magyarországra, illetve Budapestre. Nos, ez a javarészt előttünk álló évre különösen igaz, hiszen dübörög a taorendszer, repkednek a milliárdok, és az ország történetében egyedülállóan elképesztő módon 2017-ben szinte nincs hónap, amikor ne lenne valamilyen nagy világverseny hazánkban. S a nyári időszak kiemelten fontos szerepet játszik.

hirdetés

Ennek köszönhetően egyébként soha nem látható módon nő Magyarország imázsa külföldön, hiszen a jó házigazda szerepe mindig is illett ránk. Ráadásul óriási forgalom elé néznek a budapesti szállodák 2017 nyarán: július közepétől egészen szeptember elejéig egymást érik a sport- és kulturális rendezvények. Így alighanem az összes fővárosi hotelt be kell vetni ahhoz, hogy el tudják helyezni a látogatókat, és inkább az lesz a kérdés, hogy azok a vendégek, akik nem a sportesemények miatt jönnek Budapestre, hol fognak megszállni. Nem kizárt, hogy a valóban turistáskodni érkezőknek át kell majd helyezniük utazásuk időpontját.

Májusban két, klubszinten a csúcsot jelentő eseményt rendeznek a magyar fővárosban: a női kézilabda Bajnokok Ligájának négyes és a férfivízilabda BL hatos döntőjét. De lesz itt olimpia is, mégpedig Győrben, ahol ötven ország ifjú sportolója élheti át, milyen érzés a figyelem központjában állni. S itt van az immár 1986 óta folyamatosan megrendezett Forma–1, a Magyar Nagydíjjal, amelynek következtében már hosszú ideje minden szálloda kiteheti a „megtelt” táblát a futam hétvégéjére. Augusztus végén lesz egy másik világbajnokság, amikor a magyar dzsúdózók léphetnek hazai tatamira a legjobbak elleni küzdelemben. Majd jöhet a szkander-vb, szintén Budapesten. Ám a legnagyobb eseménynek kétségtelenül a vizes vb számít, amely két héten keresztül mintegy hárommilliárd (!) televíziónézőt ültet a képernyők elé.

Emberek százmilliói figyelik majd árgus szemmel, vajon mire vagyunk képesek a különböző sportágakban megrendezett világversenyek tekintetében; képesek vagyunk-e megfelelni a szigorú követelményeknek. Magyarország – és ezen belül Budapest – számos alkalommal bizonyította már, hogy jó vendéglátó, és színvonalas versenyeket tud rendezni, ez most sem lesz másként. Számos sportolónknak adatik meg, hogy hazai közönség előtt szerepelhet egy ilyen szintű világviadalon. Gondoljunk csak arra a Babos Tímeára, aki nem éppen irigylésre méltón kezdte 2017-es szezonját, ám a budapesti tenisztornán nemcsak idei első győzelmét aratta, hanem a versenyt is megnyerte. A közelmúlt és a jelen klasszisai közül többek számára emlékezetes búcsú lehet egy ilyen eseményen való részvétel, saját közönségük előtt. És ami jelenleg valamennyi esemény sajátja immár, hogy a rendezéshez nélkülözhetetlen infrastrukturális háttér valós, nem pusztán maketten, látványterveken létezik. Azaz a költségek is ennek megfelelően olyan mértékűek, hogy senkinek sem jut eszébe kétségbe vonni, vajon mindez jó-e az országnak, hasznos-e például Budapestnek vagy éppen Győrnek. Nincs szó bűnös városokról, hazájukat eláruló emberekről, álomgyilkosokról, de a vizes vb kivételével korrupcióról vagy éppen túlárazásokról, a haverok helyzetbe hozásáról sem. Mert mindenki tudja, valamennyi világverseny hasznot hoz az országnak, így közvetve a lakosságnak is. Mert rólunk beszélnek majd világszerte a legnagyobb elismerés hangján.

hirdetés

Magyarország az ilyenektől erősödik igazán. Nem a plakáttengerektől, és nem is az agyzsibbasztó reklámoktól.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 07.