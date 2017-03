Trócsányi miniszter még?

Azonnali hatállyal távozik posztjáról a miniszter, miután nyilvánosságra került, hogy kinevezése óta több állami megbízást is elvállalt a tulajdonában álló ügyvédi iroda. A miniszterelnök elfogadta a tárcavezető lemondását, egyúttal utasította a kormánytagokat, hozzák nyilvánosságra, hogy az elmúlt öt évben milyen cégekben volt tulajdonrészük vagy tisztségük. Bár ennek a hírnek akár Trócsányi László igazságügy-miniszter is a főszereplője lehetne – akinek ügyvédi irodája az elmúlt években több száz millió forintért kapott állami megbízásokat –, nem a harmadik Orbán-kormány tárcavezetőjéről van szó. Sőt, még csak nem is Fidesz egyik miniszteréről.

Az idézett tudósítás 2003-ban jelent meg. Az akkori szocialista kormány kancelláriaminiszteréről derült ki, hogy az ő ügyvédi irodája is – csakúgy, mint Trócsányi Lászlóé – több állami megrendelést vállalt el kinevezése után. Kiss Elemér az ügy kipattanása után rögvest lemondott, Medgyessy Péter miniszterelnök pedig látványosan megdorgálta kormányát. Az akkor ellenzékben politizáló fideszes képviselők nem győztek kiabálni az eset miatt. Például az ügyet kirobbantó Szijjártó Péter – jelenlegi külügyminiszter –, aki akkor azt mondta: bebizonyosodott, hogy a szerződéskötés etikátlan volt, és mert nyilvánvalóvá vált, hogy a jelenlegi kormány négyéves retorikájával szemben igenis működik a gyakorlat, állami pénzekhez hozzá lehet jutni kapcsolatok révén. Szijjártó elégedetten akkor azt is hozzáfűzte: „A szó jó értelmében óriási élmény számomra, hogy a miniszterelnök első helyettesét sikerült lemondatnom.”

Úgy tűnik azonban, az értékek nem állandók a Fideszben, politikusai a keresztény, konzervatív és polgári erényekre és etikára már rá se hederítenek. A Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda gátlás nélkül vállalhat el összeférhetetlen megbízásokat. Szijjártó Péternél is új szelek fújnak, nem követeli minisztertársa lemondását. Pedig a fideszes és a szocialista miniszter esete között nincs különbség. Rossz érv azzal mentegetni Trócsányit, hogy szünetelteti ügyvédi tevékenységét. Kiss Elemér sem praktizált, amikor 14 évvel ezelőtt kiderültek irodája állami megbízásai.

Az erkölcsi kudarc beismerése helyett a Fidesz–KDNP kormányzat olyannyira csúcsra járatja a kettős mércét, hogy még büszke is az aggályos megbízásokra. Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter nemrég azzal indokolta a Trócsányi irodájával kötött szerződéseket, hogy az a minisztert dicséri, hogy ez az ország legjobb ügyvédi irodája. Majd azt is hozzáfűzte: „Mi meg a legjobbal szeretünk dolgozni.”

Ugyanakkor a minap a Magyar Nemzet kiderítette, hogy még ehhez képest is egészen más a leányzó fekvése. A „legjobbaknak” ugyanis nem kínos, ha akár az állammal szemben dolgoznak, nyilván jó pénzért. A Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda több kártérítési perben is a 4-es metró alagútépítő kivitelezőjét képviseli a fővárosi tulajdonú BKV Zrt.-vel szemben. Ráadásul az állami százmilliókért zajló jogi játszmák közül több Trócsányi László miniszteri beiktatását követően indult. Ez pedig különösen bizarr, már-már személyiségzavaros helyzetet teremtett. Ugyanis miközben Trócsányi miniszterként az állam képviselője lett, a tulajdonában álló ügyvédi iroda abban érdekelt, hogy az állam számára kedvezőtlen eredményt érjen el, megbízói számára közpénzszázmilliókat kasszírozzon.

A nemzet kárára pereskedő Trócsányi ügyvédi iroda most kiderült megbízásáról még nem sikerült megismerni a kormányzati álláspontot. A megbízó külföldi vállalatok mindenesetre jól választottak. Sokkal nagyobb eséllyel juthatnak hozzá az adófizetők pénzéhez az állami tekintélyt kihasználó Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda segítségével, mintha mást választanak.

A tanulság? Talán nem késő még komolyan venni a nemzeti együttműködés rendszerét, s a miniszterelnök rávehetné Trócsányi Lászlót, hogy most már tényleg hagyja a miniszterséget másra.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.03.25.