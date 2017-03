Ez itt már az új Magyar Nemzet online

Ha ön ezt a cikket böngészgeti épp, jó eséllyel megállapíthatta: valami ismét megváltozott az mno.hu oldalon. Esetleg látványosan. (Csak jó eséllyel és esetleg, mivel technikai okokból e változás lomha földi békaként görög majd végig a neten, elképzelhető, hogy miközben a bűnös Budapest internetezői már látják, miről írok itt, Székelyudvarhely, avagy London magyarjai csak órákkal később tapasztalhatják majd a megújulást.)

Talán először is a leginkább szembeötlő változást rögzíteném: online is Magyar Nemzet lett a Magyar Nemzet. Úgy gondoltuk, épp itt az ideje magunk mögött hagyni a magyar internetnek azt a fényszövös-javszeres korszakát, amelyet megannyi jobb sorsra érdemes Beol, Veol és Heol elnevezés is jegyez.

A Magyar Nemzet név tehát az, ami ezután internetes hírlapunknak is védjegye. Magyarul van, a (hon)lap pedig magyar olvasókhoz szól, magyar érdekek és egyetemes emberi értékek szerint.

Olyan márka, amely egyben hagyományai révén is kötelez. A hiteles, pártatlan újságírásra a világhálón is. (És talán eltelt annyi idő, hogy ne kelljen magyarázkodni amiatt: a print napilapban, amelyet ugyanígy hívnak, továbbra is lesznek cikkek, amelyek csak később kerülnek ki a netes felületre, vagy éppen sohasem.)

Mindezen túl a Magyar Nemzet online megújulását több olyan cél is vezérelte, illetve ok is siettette, amely miatt ez a munka nemcsak kívánatos, de szükséges is volt.

Az elmúlt egy évben a nyomtatott napilap, a hírportál és a szerkesztőség is óriási változásokon ment keresztül. Ennek során

újraterveztük és megújítottuk a print napilapot,

új számítógépes szerkesztőségi rendszert építettünk, amely egyszerre képes kiszolgálni a portált és a napilapot,

egy csapattá vontuk össze a korábban párhuzamosan működő print- és online-szerkesztőségeket,

átalakítottuk és bővítettük a Magazin, a Kultúrgrund és a Külpolitika rovatot is, hogy a napi online munkába zökkenőmentesen tudjanak bekapcsolódni,

amit most lát az olvasó, így nem egyszerű dizájnváltás, hanem a megújítás egyik állomása. Szerkesztőségi rendszerünk újratervezése miatt ez az állomás egyszerre volt lehetőség és technológiai szükségszerűség is.

Ami a megjelenést illeti: az új dizájnban is a dobozos megoldást választottuk. Elsősorban két ok miatt. Először is, a Facebook és a Google megannyi alkalmazása hozzászoktatta a felhasználókat ahhoz, hogy ilyen információs egységekben kapják a híreket – avagy álhíreket –, nemkülönben a legnagyobb lapok és hírszájtok a BBC-től a The Guardianen és a Financial Timeson át a BuzzFeedig is már ezt a formát választják jelenlétükhöz.

Másodszor: az MNO régóta ilyen megoldással kínálja az olvasóknak cikkeit – legutóbbi, 2015-ös, ideiglenesnek szánt dizájnváltása után is –, ebben halmoztunk fel annyi tapasztalatot, hogy egy ilyen fejlesztés gyors lebonyolításában reménykedhettünk.

Hozzákezdeni ugyanis mindaddig nem tudtunk ehhez a munkához, amíg a kirakósban a többi elem a helyére nem került. Így az új felület rekordidő alatt, nem egész négy hónap alatt készült el.

Ez pedig két dolgot mindenképpen jelent:

A fejlesztés itt nem áll meg: sok tervünk még csak az indulást követően fog formát ölteni az új szájton.

Ha az olvasó bejárja ezt az új, képzeletbeli épületet, előfordulhat, hogy – képletesen szólva – egy-egy szobába benyitva még lázasan dolgozó munkásokat talál. Akik lehet, öt perc múlva már nem lesznek ott. Vagyis az esetleges fennakadásokért, ha lesznek ilyenek, előre is elnézésüket kérjük.

Az utóbbi másfél évben mi már legalábbis hozzászoktunk ehhez. Hogy úgymond a malteresvödrök között élünk, dolgozunk. És most úgy tűnik, kész a nappali. Beköltözünk, ez a tér már a miénk. (Pár héten belül követ bennünket a megújulásban a Hír TV és a Lánchíd Rádió portálja is, azután az ő híreik, tartalmaik is megjelenhetnek majd ismét a Magyar Nemzet online felületén.)

Túlzás nélkül állítható tehát, hogy a Magyar Nemzet történetének talán legintenzívebb időszakán van túl. Mindezt az átalakítást ráadásul a kormánypárti média olyan pergőtüzében hajtottuk végre, amelynek intenzitásán és színvonaltalanságán olykor mi magunk is meglepődtünk.

De nem nekik, hanem olvasóinknak üzenjük:

Folytatjuk.