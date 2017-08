A Hoffenheimet lefocizva jutott a BL-csoportkörbe a Liverpool

A Liverpool hazai pályán fogadta a Bajnokok Ligája selejtezőkörének rájátszásában a Hoffenheimet szerda este. Az első mérkőzésen a Vörösök Alexander-Arnold első felnőtt csapatban szerzett góljával vezettek, majd Nordtveit öngóljával már kettővel mentek, mire a Hoffenheim szépíteni tudott. Az idegenben lőtt két gól és az egygólos előny miatt relatíve kényelmes helyzetben várták az Anfielden Roberto Firmino előző csapatát (ráadásul eleddig sosem nyert német csapat a 'Pool stadionjában). Igaz, a Barcelona által lankadatlanul csábítgatott Philippe Coutinhóra sérülés miatt még mindig nem számíthatott a hazaiak vezetőedzője, Jürgen Klopp. Így is atomerős támadótrióval – Mané–Firmino–Salah – és az előző mérkőzéssel megegyező kezdővel várták a Hoffenheimet, ez is arról árulkodik, egyáltalán nem írták le a német ellenfelet. Mané egyébként legutóbbi négy 'Pool-meccséből hármon betalált, ebből kettő az Anfielden volt az OptaJoe szerint.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ennek megfelelően a Liverpool is kezdett jobban, a harmadik percben Manénak volt ziccere, de Baumann kapus jól helyezkedett, elakadt benne a labda. Négy perccel később a Hoffenheimnak akadt helyzete a semmiből, de Gnabry kihagyta és lesen is volt. A németországi második 'Pool-góljához hasonlót végül sikerült összehozni az Anfielden is: Mané szép sarkazása után Emre Can lőtte rá, Vogton megpattant, és bement Baumann kapujába. 10. perc, 1-0! Amint kezdtek rendeződni a viszonyok a gól után, esett egy újabb. Firmino passzolt középre, Wijnaldum lőtte rá, a kapufáról kipattanó lasztit pedig Mohamed Salah vágta a kapuba. Nem volt les, így az egyiptomi első gólját szerezte tétmeccsen az Anfielden. 18. perc, 2-0. A Hoffenheim teljesen széthullott, bő két perccel később Mané ismét sarkazott, az exhoffenheimi Firmino átpasszolt a túlszélre, a német Emre Can pedig másodszor is betalált. Húsz perc alatt lefocizta német ellenfelét a Liverpool. 21. perc, 3-0. A két találat között mindössze 143 másodperc telt el, ráadásul Can még sosem szerzett egynél több gólt egy meccsen a karrierje során – eddig.

Nagelsmann meg is unta a bénázást, Nordveit helyett beküldte az első meccsen gólt szerző Uthot a 25. percben. Szinte azonnal rákapcsoltak a vendégek, Gnabry került ismét helyzetbe, de megint rontott – ugyanakkor intő jel lehetett a támadás a Liverpool védelmének. Nagelsmann húzása végül bejött, Uth a jobbszélről a hosszú sarokba küldte a labdát. 28. perc, 3-1! A 36. percben a Liverpool ismét villant – kétszer is. Előbb Salah és Firmino játszott össze, utóbbi lövését védte Baumann, majd a kapus még egy próbálkozást hárított, megmentve csapatát az újabb bekapott góltól. A 42. percben már örömfocit játszott a 'Pool, Can csak nevetett azon, hogy kimaradt a lövése hosszú csiki-csuki után. Végül 3-1-gyel mehettek szünetre a felek. A félidőben a BT Sporton egyébként Steven Gerrard Sadio Manéról énekelt:

A második félidőt is a hazaiak kezdték jobban, szinte gólt szereztek az első támadásból, de Baumann felszabadításával elmúlt a veszély a német kapunál. A játék képe nem nagyon változott, a Liverpool hatalmas iramot diktált. Az 54. percben Wijnaldumot szöktették, a holland azonban Baumann vállát találta el, így ment fölé, nem jött össze a negyedik liverpooli gól. Nagelsmann újabb cserére szánta el magát, beküldte a magyar válogatott csatárt, Szalai Ádámot az 56. percben az addig aktívan, de rosszul játszó Gnabry helyére. A 'Pool ezt követően is lazán játszott és rendre eljutott a Hoffenheim kapujáig, de vagy Baumann védett, vagy nem sikerült eltalálni a kaput. Egészen a 63. percig, amikor egy szép kontra végén Henderson és Firmino lépett meg. Előbbi letette a labdát a brazilnak, aki volt csapata ellen passzolt a hálóba. 63. perc, 4-1. Emre Can a 69. percben kapott hatalmas ünneplést, James Milner állt a helyére, akit ritkán látni mostanság a Liverpool középpályáján – balhátvédet szokott játszani. A 73. percben pedig Steven Gerrardot éltette a közönség az Anfielden.

A Hoffenheim nem adta fel, amikor a Liverpool alacsonyabb fokozatba kapcsolt, egyből szereztek egy újabb gólt: Sandro Wagner volt eredményes. 79. perc, 4-2. A továbbiakban is nagyon nyomott a vendégcsapat, de még három gól hiányzott volna a továbbjutáshoz. A meccs végére ismét magára talált a Liverpool is, Firmino azonban az oldalhálót találta el. Klopp aztán biztosra ment, Mané helyett az észt védőt, Ragnar Klavant küldötte be, nehogy közelebb férkőzzön a Hoffenheim. Nem is férkőzött, a Liverpool meggyőző játékkal focizta magát a BL főtáblájára. A németek is történelmet írtak, hiszen először szerepelhetnek kontinentális klubsorozatban azzal, hogy az Európa Liga főtáblájára kerültek.

Bajnokok Ligája, selejtező, negyedik forduló, visszavágók

Szerda:

Liverpool (angol)–Hoffenheim (német) 4-2 (3-1) – Továbbjutott: a Liverpool, kettős győzelemmel, 6-3-as összesítéssel

Slavia Praha (cseh)–APOEL (ciprusi) 0-0 – Tj.: az APOEL, 2-0-s összesítéssel

FSB (román)–Sporting Lisboa (portugál) 1-5 (1-1) – Tj.: a Sporting Lisboa, 5-1-es összesítéssel

CSZKA Moszkva (orosz)–Young Boys (svájci) 2-0 (1-0) – Tj.: a CSZKA Moszkva, kettős győzelemmel, 3-0-s összesítéssel

FC Köbenhavn (dán)–Qarabag (azeri) 2-1 (1-0) – Tj.: a Qarabag, 2-2-es összesítéssel, idegenben lőtt góllal

Kedden játszották:

HNK Rijeka (horvát)–Olimpiakosz (görög) 0-1 (0-1) – Továbbjutott: az Olimpiakosz kettős győzelemmel, 3-1-es összesítéssel.

Sevilla (spanyol)–Basaksehir (török) 2-2 (0-1) – Tj.: a Sevilla, 4-3-as összesítéssel.

Maribor (szlovén) – Hapoel Beer-Seva (izraeli) 1-0 (1-0) – Tj.: a Maribor 2-2-es összesítéssel, idegenben lőtt góllal.

Nice (francia)–Napoli (olasz) 0-2 (0-0) – Tj.: a Napoli kettős győzelemmel, 4-0-s összesítéssel.

Asztana (kazah)–Celtic Glasgow (skót) 4-3 (1-1) – Továbbjutott: a Celtic, 8-4-es összesítéssel

A továbbjutók a Bajnokok Ligája, a kiesők az Európa Liga főtábláján folytatják. A BL-csoportokat csütörtökön 18 órától sorsolják, az M4 Sport élőben közvetíti.