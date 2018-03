Bogdán Ádám ismét focizott

Kölcsönben szerepelt a Wigan Athleticnél Bogdán Ádám, a Liverpool magyar válogatott kapusa, amikor 2016 őszén súlyos sérülést szenvedett. Azóta folyamatosan próbált felépülni, hogy eligazolhasson a Liverpoolból, ahol már több mint két éve kegyvesztett több meccsen bemutatott rossz teljesítménye miatt, de egyelőre nem járt sikerrel: tavaly nyáron és idén januárban is maradt Északnyugat-Angliában – pedig legutóbb a Leeds és a Celtic Glasgow is vitte volna kölcsönbe.

Most úgy fest, hogy Bogdán felépülése jól halad, ugyanis jó ideje végez már labdás edzéseket, és a kapuba is be tudott már állni, szerdán pedig hosszú idő után először pályára is lépett. A Liverpool U23-as csapata a Middlesbrough U23 ellen küzdött idegenben a Premier League Cup elnevezésű sorozat nyolcaddöntőjében, ám a Vörösök 3-1-es vereséget szenvedtek.

A This is Anfield beszámolója szerint Bogdán azért is kapott lehetőséget, mert a válogatott mérkőzésekre sokakat hívtak el. Mint írták, a Liverpool az első félidőben jól támadott, de már 45 másodperc után hátrányba kerültek, ráadásul a magyar kapus nem védett jól. A Vörösök második góljukat úgy kapták, hogy Bogdán kiejtett a kezéből egy alapvetően könnyen fogható labdát, amelyet az ellenfél bevágott a kapuba.

A mérkőzés arról is nevezetes volt, hogy a Liverpool tavalyi első számú jobbhátvédje, Nathaniel Clyne is pályára lépett. Az angol válogatott focista a mostani szezonban még nem szerepelt a felnőtt csapatban, hivatalosan hátsérüléssel küszködött, de pletykálták azt is, hogy droghasználat miatt a klub eltiltotta. Úgy fest, hamarosan Jürgen Klopp német vezetőedző rendelkezésére állhat, így az idei szezonban a jobboldalon bevetett két fiatal angol – Joe Gomez és Trent Alexander-Arnold – kevesebb játékpercre számíthat a szezon hátralévő néhány meccsén.