Felemásan zárult a hazai 'Pool-drukkerek találkozása Gerrarddal

Régen járt már Steven Gerrard Magyarországon a Liverpool kötelékében, így a magyar drukkerek nagyon örültek a hírnek, hogy ezen a héten a Vörösök U18-as csapatának edzőjeként hazánkban tartózkodik. Az U23-asok is eljöttek, ők csaptak össze az MTK Budapest II-vel kedd este az új Hidegkuti Nándor Stadionban. Ugyan nem volt biztos, hogy a Liverpool legendás exfocistája is a helyszínen lesz, közös helyszínre vonulást és drukkolást hirdetett meg a Red Lads Hungary szurkolói csoport.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A rajongók a Népliget sarkán álló híres-hírhedt Szöglet nevű műintézményben gyülekeztek, így a szerkesztőségből én is odasétáltam. Akkor még csak a kemény mag volt jelen, húsz elszánt szurkoló, köztük lányok is, akik alkoholos italokkal igyekeztek alapozni a mérkőzésre, valamint poénkodtak azzal, hogy most több néző lesz az MTK stadionjában, mint egy NB I-es meccsen. Nem vártam meg őket, átvillamosoztam a stadionhoz, ahol már MTK-sok – nyilván fiatalabb focisták, valamint a második csapat játékosainak rokonai – ültek a lelátón. A 'poolosok közül akkor még csak néhányan lézengtek a helyszínen, köztük a legextravagánsabb figura, akit focimeccsen valaha láttam:

Aztán fokozatosan szivárogtak az emberek a stadionba, befutott Bernd Storck, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is, majd rengeteg Liverpool-szurkoló érkezett. Végül szinte megtelt a szektor, ahol kék és vörös mezesek vegyesen foglaltak helyet. Aztán felbukkant a VIP-páholyban az U18-as csapat, minden szem oda szegeződött, mindenki Gerrardot várta, a fotósok és operatőrök olyan feszülten figyeltek, hogy észre sem vették, pont egy locsolófejnél álltak meg – a berendezés meglepte őket, általános derültséget keltve a lelátón. Aztán megérkezett a mindenki által várt főszereplő, de ekkor már a Vörösök mezében feszítők a Liverpool klubhimnuszát, a You'll Never Walk Alone-t énekelték, majd rázendítettek a dalra, amely arról szól, Gerrard milyen messzire tud passzolni és milyen kemény legény.

Nem hangzott persze úgy, mint az Anfieldben, de biztosan értékelték a focisták és az edzői stábok. A meccsen az MTK kezdett jobban, a hetedik percben már vezettek, aztán fokozatosan bedarálták őket Neil Critchley játékosai, végül a Liverpool U23-as csapata 5-2-re nyert. A második félidőben kevesebb gól esett, de volt izgalom, hiszen a félidőben elfogyott a sör a büféből, és ezt a drukkerek szóvá is tették. A legkomikusabb jelenet a 67. perc tájékán zajlott, amikor a Liverpool a félidőben lecserélt játékosai közül néhányat visszaküldött volna. Az egész meccsen az MTK-nak fújó Radványi Ádám játékvezető ezt nem engedte, mondván Magyarországon ilyet nem lehet. Hosszú szóváltás alakult ki a felek között, végül nem jöttek vissza az ominózus focisták a pályára. A meccsel a Liverpool hivatalos honlapja szerint elégedett volt Critchley vezetőedző, más kérdés, hogy a védelem nem tűnt túl acélosnak. A lefújás után a játékosok – köztük az első csapatban már bemutatkozott Cameron Brannagan – odajött a drukkerekhez, hogy megköszönjék a buzdítást.

A drukkereknek Gerrarddal már nem volt ilyen szerencséjük. Egy darabig még vártak a stadionban a vörösbe öltözött rajongók, volt, aki elmesélte, hogy férje negyvenedik születésnapjára íratna alá a klublegendával egy családi fotót, amin mindenki 'Pool-mezben feszít. Mások képeket, papírfecniket, szurkolói kártyákat szorongattak – nekem is meghagyta egyik kollégám, hogy lányának írassak már alá egy cetlit, de nem volt alkalmam rá. Miközben várakoztunk, többen felvetették, hogy miért nem sajtósként regisztráltam, hátha, úgy közelebb tudtam volna férkőzni Gerrardhoz – a Cold Rainy Nights in Britannia írása szerint a sajtós belépés sem garantált semmit. A Red Lads keménymagja várakozás közben arról beszélgetett, ki látta közülük Gerrardot, aki a szünetben odaintett a drukkereknek. – Én nem, de a Road blogon kinn van egy fotó! – mondta egyikük, majd mutogatta az általam lőtt gyatra fényképet a többieknek. Az MTK fotósának sikerült jobb fotót is készítenie Gerrardról:

Steven Gerrard az MTK Budapest II.–Liverpool U-23 barátságos találkozón 2017. július 18-án a budapesti Hidegkuti Nándor Stadionban mtkbudapest.hu

A drukkerek kitartottak, a stadionból kiszorulva a parkoló bejáratánál vártak, mire két 'Pool-alkalmazott dobált nekik néhány kulcstartót. Mint kiderült, hiába szobroztak este nyolc után, Gerrard a lefújás után, biztonsági emberek által közrefogva felpattant az U-18-as keret buszára és visszament a telki edzőközpontba. Ezt követően a keménymag elment sörözni, egy maroknyi szurkoló azonban továbbra is maradt, csodában reménykedve, ehelyett csak az U-23-asok csapatbuszának tudtak integetni. Csüggedten indultak haza, hiszen nem tudtak aláírást szerezni Gerrardtól, de legalább látták élőben. Volt azonban, akinek összejött a szemtől szemben találkozás és kézrázás a legendás középpályással: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Steven Gerrard az MTK Budapest II.–Liverpool U-23 barátságos találkozón 2017. július 18-án a budapesti Hidegkuti Nándor Stadionban mtkbudapest.hu

Hogy mi járatban volt ott a legutóbb még a Vasasnak drukkoló miniszter, arról kérdéseket küldtünk a Nemzetgazdasági Minisztérium sajtóosztályának. Levelünket megkapták, amint válaszolnak, külön cikkben beszámolunk annak tartalmáról. Mindenesetre hazafelé még ért egy jó élmény: a metrón velem szemben egy furcsa srác ült, akiből ki nem néztem volna, hogy ott volt a meccsen. Erre egy megállóban hallatszott, hogy a You'll Never Walk Alone-t dudorászta.