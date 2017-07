Gerrard: Biztosan visszatérünk Magyarországra

„Ez volt az első alkalom, hogy Magyarországra jöhettem [edzőként], sok gyönyörű helyet és várost láttunk. A velünk foglalkozó emberek nagyszerű vendéglátók voltak” – kezdte a Liverpool hivatalos tévécsatornájának, az LFCTV-nek adott nyilatkozatát Steven Gerrard.

A klub Bajnokok Ligája-győztes exfocistája múlt héten a a Vörösök U-18-as csapatával Telkiben edzőtáborozott. Múlt hét kedden ott volt az U-23-asok MTK II. elleni barátságos mérkőzésén, majd múlt szombaton a Rapid Wien U-19-es alakulata ellen edzőmeccset is játszott csapata a Győr-Moson-Sopron megyei Lipóton. Itt néhányaknak sikerült szelfizni is Gerrarddal, köztük a Magyarországi Liverpool Szurkolók Egyesülete (OLSCH) fotósának is – erről itt írtunk bővebben. A meccs után Gerrard néhány szóban mesélt az LFCTV-nek a győri női kézisek fotója előtt állva, innen származnak a fenti mondatok is.

„Biztos vagyok benne, hogy még visszatérünk”

– folytatta Gerrard, aki pozitívan nyilatkozott a helyszínekről, a létesítmények felszereltségéről és a szurkolókról is – tény, hogy a keddi budapesti és szombati lipóti fellépésre is Liverpool-drukkerek százai mentek el. Gerrard szerint a csapat edzői igyekeznek mindig olyan környezetbe vinni a rájuk bízott futballistákat, ahol fejlődhetnek, ezek szerint Magyarország ilyen.

Egyébként egyre inkább úgy fest, hogy Gerrardék valóban komolyan gondolják a Magyarországra való visszatérést. Korábban az U-18-asok másodedzője – tehát Gerrard beosztottja – úgy nyilatkozott, lehetséges, hogy a következő szezonban visszatérnek. Reméljük, valóban így lesz, és akkorra már számítani is fognak a hazai Liverpool-drukkerek komoly számára, és szerveznek egy közönségtalálkozót is. Ez ugyanis fájóan hiányzott.