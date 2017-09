Guardiola Cityje kivégezte Kloppékat

A válogatottszünet után igazi szuperrangadó ígéretével tért vissza a Premier League: Jürgen Klopp Liverpoolja utazott Pep Guardiola Manchester Cityjéhez – előzetesünket itt olvashatta. A Vörösöktől hiányzott a kezdőből Philippe Coutinho, aki a hivatalos indoklás szerint nincs edzésben, de könnyen lehet, hogy a Barca-ügy miatt van büntiben.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A meccs első negyedórája inkább Guardiola akaratának megfelelően alakult: a Liverpool sokszor veszített labdát, és kevésszer tudták megfuttatni a szélen Sadio Manét és Mohamed Salaht. Kisebb helyzetei azonban mindkét félnek akadtak. A Vörösök jobbhátvédjének, Trent Alexander-Arnoldnak ezúttal nem ment jól, labdát adott el, szabálytalankodott, hamar be is sárgult. A City még nem összeszokott védelmét is zavarba lehetett hozni az első huszonöt percben. A vezetést végül mégis a hazaiak szerezték meg: Segio Agüerót Silva szöktette, az argentin eltolta Mignolet mellett, és gólt lőtt. 25. perc, 1-0. Agüero gólszerzése nem meglepő: ez a hatodik hazai meccse a ’Pool ellen, mindegyik meccsen betalált. Ezzel egyébként ő lett a leggólerősebb nem európai játékos a PL történelmében: Dwight Yorke-ot előzte meg.

Szokás mondani Liverpool-berkekben, hogy Salah jó támadó, csak épp három ziccer kell neki ahhoz, hogy egy gólt lőjön. A 31. percben Mané indítása nyomán rávezette a kapusra, megpróbálta elcsavarni mellette, de Ederson leért, védeni tudta az első Salah-ziccert. A kapus öt perccel később is főszereplő lett: Matip nagy labdájára Mané rontott rá, nyújtott lábbal nyúlt utána, eltalálva a kitörő Ederson arcát.

A liverpoli Sadio Mané és Ederson csatája a labdáért Fotó: Oli Scarff / AFP

A szenegálit kiállította a játékvezető – hogy jogosan vagy sem, azon sokáig fogunk vitatkozni –, tíz emberrel, kulcsfigurája nélkül maradt a vesztésre álló Liverpool. Edersont pedig nagyon sokáig ápolták, végül Claudio Bravo állt a hordágyon levitt brazil kapus helyére. Mindkét csapat bajban volt: a hazaiak társukért aggódhattak, a vendégek pedig eggyel kevesebben lettek. A nyolcperces hosszabbításban a City játszott jobban, a 45+3. percben Gabriel Jesus gólt is szerzett, de lesről, így érvénytelenítették. Két perccel később azonban már érvényes volt a fejesgólja: az asszisztkirály De Bruyne beadását bólintotta Mignole kapujába. 45+5. perc, 2-0. A brazil támadó jó vétel volt: tizenkettedik alkalommal volt kezdő, és már tizenhárom gólban volt benne ekkor, ebből kilencet ő szerzett.

Tavaly nem kapott ki top hatos ellenféltől Jürgen Klopp Liverpoolja, most viszont nagy volt erre az esély. A szünetben össze kellett rázza csapatát a német szakember. Salah helyére beküldte Oxlade-Chamberlaint, aki először lépett pályára a Liverpool színeiben. Mégis a City szerzett újabb gólt: előbb Agüero lesről talált be, majd gólpasszt adott Gabriel Jesusnak, ez már érvényes is volt. 53. perc, 3-0. A ’Pool védelme mintha ott sem lett volna.

Jesus helyére beállt Leroy Sané. Klopp is cserélt, Wijnaldum helyett az excitys Milner jött be. Aztán harmadik cseréjét is ellőtte: Firmino jött le, helyére Dominic Solanke érkezett. Nem sokkal később Guardiola is elhasználta utolsó változtatási lehetőségét, Mangala váltotta Otamendit. Ekkor már a 70. percben jártunk, ekkor Mignolet védett nagyot, amikor Matipon irányt változtatott egy beadást követően a labda. A Liverpool nagyon pontatlanul játszott, benne volt a levegőben egy újabb City-gól is. Végül jött is: egy szép támadás végén Sané kényszerítőzőtt Mendyvel, végül a német be is lőtte a negyedik találatot. 77. perc, 4-0. A hajrában Sané megkoronázta csapata és saját teljesítményét azzal, hogy a Walkertől visszakapott labdát csodásan tekerte a hosszúba. 90+1. perc, 5-0.

Klopp bármit is tervezett el a City ellen, egyáltalán nem jött össze – 2006 óta másodszor kapott ki öt góllal bajnokin a csapata, akkor még a Mainz edzője volt. Guardiola azonban tökéletesen felkészült ellenfeléből, semlegesíteni is tudta a Manchester City a Liverpool gegenpressingjét. A két csapat négy nap múlva a Bajnokok Ligájában szerepel, a City Rotterdamba utazik, és a Feyenoorddal játszik, a Liverpool a Sevillát fogadja majd.

Premier League, 4. forduló:

szombat:

Manchester City – Liverpool 5–0

Arsenal – Bournemouth 16.00

Brighton – West Bromwich Albion 16.00

Everton – Tottenham Hotspur 16.00

Leicester City – Chelsea 16.00

Southampton – Watford 16.00

Stoke City – Manchester United 18.30

vasárnap:

Burnley – Crystal Palace 14.30

Swansea City – Newcastle United 17.00

hétfő:

West Ham United – Huddersfield Town 21.00