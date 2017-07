Lehidalsz: ezek voltak a Liverpool legdrágább igazolásai

Wayne Rooney drágább volt, mint Paul Pogba – derül ki Paul Tomkins futballszakíró összeállításából. A Tomkins Times oldalon közölt írás ismerteti a száz legdrágább Premier League-igazolást, de nem abszolút értékük szerint, hanem az akkori átigazolási díjat alapul véve, az inflációt is hozzászámolva állt össze a végleges sorrend. Ezek alapján a legdrágább transzfer nem Paul Pogbáé volt, hanem az ukrán Andrij Sevcsenkóé, aki mai pénzben számolva 137 millió fontot kóstált a Chelsea-nek.

A száz legdrágább listáján tizenegy liverpooli szerepel, és elnézve a neveket, több olyan is akad, aki nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Ilyen például maga a legdrágább játékos, Andy Carroll is, akiért mai fontban 83,8 milliót perkált volna a Liverpool a Newcastle Unitednek. Elképesztő összeg egy nem kifejezetten jó csatárért. Ugyanígy meglepő, hogy Djibril Cissé 71,9 millió fontba, Emile Heskey 69,1 millióba, Stan Collymore pedig 62 millióba került volna. Komoly buktának tűnik Alberto Aquilani (57,9 millió), Stewart Downing (57,7 millió) vagy éppen Glen Johnson (52,1 millió font) leigazolása is a mai összeg, valamint a Vörösök mezében látott teljesítményük ismeretében.

Ugyanezen elv mentén voltak olyan igazolások is, akik megérték a pénzüket. Ilyen például Fernando Torres, akiért mai fontban 64,4 milliót fizetett volna a Liverpool, és Luis Suárezért sem kellett volna sajnálni 54,6 millió fontot. Dietmar „Didi” Hamann 50,3 milliójánál rezeg a léc – ő egyébként a századik a nagy listán –, de egy 22 éves Xabi Alonsóért az 53,2 millió font sem számítana soknak, sőt.

Az árakat a 2016–2017-es szezon végi időponthoz mérték, így akit a nyári átigazolási időszakban vásároltak meg, automatikusan az átigazolási díjjal fel tud kerülni a listára. Így például az Evertontól a Manchester Unitedhez szerződött Romelu Lukaku a tizenhatodik helyre futott be, de a Liverpool történetének legdrágább igazolása – abszolút értékkel számolva ugye –, az egyiptomi Muhammad Szallah nem.

Íme, a teljes listán szereplő liverpooli igazolások. Elöl a százas listán elfoglalt helyük, hátul pedig a 2017-es fonttal számolt áruk.