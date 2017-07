Mi szüksége a Liverpoolnak Mohamed Salahra?

42 millió euró – ennyit fizetett a Liverpool az egyiptomi jobbszélsőért, Mohames Salahért, aki ezzel a klub legdrágább játékosa lett, többet kellett érte kiperkálni, mint egykoron például Luis Suárezért. Persze az utóbbi egy-két évben nagyon elszálltak a transzferpiaci árak, de már csak azért is érdemes megnézni, vajon ért-e ennyit a ballábas játékos, mert egyből megjelentek olyan kritikák, amelyek szerint Roberto Firmino, Sadio Mané és Philippe Coutinho mellé fölösleges volt még egy ugyanolyan támadót hozni. De vajon tényleg ugyanolyan? És tényleg fölösleges volt leigazolni?

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Kezdjük azzal, hogy Jürgen Klopp, a Vörösök vezetőedzője mit mondott Salahról. „Fantasztikus játékos, nagy sebességgel. Azt mondtuk az előző szezon végén, hogy a már meglévő remek keretünkbe különböző készségeket igyekszünk majd bevonni; ezek egyike a sebesség. Ott van még a jó befejezés, a helyzet-előkészítés, a gólszerzés és miegyéb. Ő mindegyiket hozza” – jelentette ki Klopp a klub hivatalos honlapjának. Hozzátette: „Természetéből fakadóan fitt fiú – olyan gyorsan és hosszú ideig tud rohanni, ahogy csak akar. Várom már, [hogy együtt dolgozhassunk]”.

A múlt héten a Vörös fonat jelentkezett nagy, statisztikai adatokból építkező évértékelővel, amelyből kiderült, amit saját szemmel is lehetett látni: a kisebb csapatok ellen teljesen más játékot játszott a Liverpool, mint a top6 elleni találkozókon. Sokkal többet birtokolta a labdát (67% vs. 50%), és kevésbé hatékony a támadósora a kis csapatok ellen. Utóbbi ellenfelek ellen rengetegszer adják be szélről a labdát úgy, hogy sokszor klasszikus center nélkül játszanak – ebből is ered a rosszabb hatékonyság. Ugyan kiugratásoknál nem mutatkozik komoly különbség, hosszú passzokból is kevesebb akad a kisebbek elleni meccseken, mint a rangadókon. Ezek legfőképpen a téli nehéz évkezdetre igazak, akkor nem ugyanazt a focit játszotta a Liverpool, mint a jóval eredményesebb őszön és tavaszon. Utóbbi nyilvánvalóan azért lett picit gyengébb, mert Klopp hajlamos kevés rotációval hamar kiégetni a keretet.

Mindezekből kiindulva Salah tökéletes választásnak tűnik. Alacsony, gyors, jól passzol, így könnyen beilleszthető a Liverpool szokványos játékrendszerébe. Ha valaki sérült vagy nincs formában, be is ugorhat a helyére. Sadio Manét mondjuk nem helyettesítheti, amikor a szenegáli az Afrika Kupán szerepel, hiszen Salah egyiptomi, így neki is jelenése van a kontinensviadalon.

Salah meglátásom szerint a kisebb csapatok elleni meccseken lehet majd hasznos, amikor felállt védelem ellen kell játszania a Liverpoolnak. A robbanékony és gyorsan szaladó szélső akkor is hasznos lehet, ha maradnak a Vörösök a beívelgetéseknél. Akkor azonban még hasznosabbá válhat a ballábas jobbszélső, ha Coutinho, Wijnaldum, Lallana vagy Henderson indításaira kell lecsapni a védelem vonala mögött.

Összességében tehát hasznos igazolásnak tartom az egyiptomit. Ugyan kicsit túlárazva érkezett – a Transfermarkt szerint értékéhez még hétmillió eurót dobtak hozzá a Vörösök –, de az európai kupaporondon való részvételhez is elengedhetetlen, hogy új, könnyen a csapatba illeszthető játékosok érkezzenek a Liverpoolba. Salah ilyennek tűnik – hogy beváltja-e a hozzá fűzött reményeket, az majd elválik.