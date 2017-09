Nagy küzdelemben veszített pontokat a BL-ben a Liverpool

A Liverpool visszatért a Bajnokok Ligájába, és egyből a Sevilla elleni hazai meccsel kezdtek a csoportkörben. A spanyol csapat ellen volt törlesztenivalója Jürgen Klopp együttesének, hiszen valamivel több mint egy éve, 2016 májusában a Sevilla megverte az Európa-liga fináléjában a Vörösöket. A hazai pálya ellenére a Liverpoolnak volt több gondja a meccs előtt, hiszen múlt szombaton 5-0-ra kaptak ki a Manchester City otthonában, és a kezdőbe még mindig nem került be az elvileg edzéshiánnyal küzdő brazil sztárfocista, Philippe Coutinho. Eközben a Sevilla 3-0-ra nyert az Eibar ellen otthon, hét pontjával olyan csapatok előtt áll a harmadik helyen, mint az Atlético Madrid, vagy a Real Madrid.

A 'Pool kezdett jobban, már az első két percben kétszer próbálkoztak, de Sergio Ricót nem hozták zavarba. Mégsem a Vörösök szereztek vezetést, hanem a Sevilla: egy balszélről érkező bepassznál lyukat rúgott Dejan Lovren, Ben Yeddernek csak be kellett tolni a labdát az első BL-meccsén védő Karius kapujába. 5. perc, 0-1! A hazaiak az elmúlt 12 BL-meccsükből 11. alkalommal kaptak ismét gólt... A következő hat percben kétszer is egyenlíthetett volna a Liverpool, egyszer sem jött össze. Negyed órával a bekapott gól után azonban már sikerült: Moreno és Henderson kényszerítőzése után előbbi passzolt balról középre, Firmino pedig a kapuba. 21. perc, 1-1. Firmino ezzel a hatodik olyan játékosa lett a 'Poolnak, aki BL-debütálásán gólt szerzett (korábban Owen, Litmanen, Cissé, Morientes és Balotelli volt képes erre). Két perccel később egy nagy kontra végén Emre Can egyenlíthetett volna, ám a német elgurította a kapu mellett a labdát. Az első félidőnek még nem volt vége: Salah erőszakosan szerezte vissza a labdát a Sevilla tizenhatosán, majd megküldte, Kjaer blokkján megpattant a laszti és bepörgött a kapuba. 37. perc, 2-1, fordított a Liverpool! Salah ezzel az első egyiptomi lett, aki két BL-debütálásán is betalált (a Liverpool előtt a Baselben). Két perccel később a korábban gólpasszt jegyző Moreno örülhetett: durva szabálytalanságáért pirosat is kaphatott volna, végül sárga lett a jussa. A 41. percben a Sevilla pedig összehozott magának egy büntetőt: a csapatkapitány, Pareja kezezett. De Firmino nem duplázott, hanem a kapufát találta telibe, maradt a 2-1. A félidő végén is, pedig Moreno majdnem betalált a sípszó előtt.

A második játékrész első említésre méltó eseménye az volt, amikor az 53. percben Matip belső védőktől nem sokszor látható módon tört be az ellenfél tizenhatosán belülre, de a nagy cselezgetés végén elvesztette a labdát. Aztán a 60. percben Eduardo Berizzo, a Sevilla vezetőedzője a meccsen már másodszor nem adta oda a labdát a bedobáshoz készülődő ellenfélnek, a bíró fel is küldte a lelátóra. A második félidő első huszonöt percében a Liverpool egyre inkább felülkerekedett, a Sevilla a kezdeti összeszedettebb támadójáték helyett a védekezésre kellett helyezze a hangsúlyt. A Vörösöktől Mané tűnt ki, aki mindig váratlant húzott. Aztán a Sevilla is húzott egy váratlant: Murieltől kapott labdát a védők közé betörő Correa, aki – ki tudja, hogyan, de – átvette a labdát és bevágta Karius kapujába – edzője nélkül szerzett találatot a vendégcsapat. 72. perc, 2-2! Klopp be is küldte Emre Can helyére Philippe Coutinhót, aki a Barcelonába való átigazolása helyett először lépett pályára a Liverpoolban a szezonban. Beállt később Mané helyére az üveglábú Daniel Sturridge is, majd Salah-t Oxlade-Chamberlain váltotta. Mindent megpróbált Klopp, hogy csapata még egy gólt szerezzen és behúzza a három pontot, amelyek a csoportelsőség szempontjából később kulcsfontosságúvá válhatnak. A hosszabbításban beszorította kapuja elé a Sevillát a Liverpool, de a vendégek helytálltak. Sőt, a végén Muriel meccslabdát hagyott ki – Joe Gomezt pedig második sárgával kiállították a Vörösöktől –, így maradt a 2-2.

A Liverpool Lovren hibájának és Firmino kihagyott büntetőjének köszönhetően szalasztotta el a lehetőséget, hogy három pontot szerezve a csoport élére álljon – az egész meccsen jobb volt, mint a vendégek. Így ráadásul a Vörösök lettek az egyedüli angol csapat, amely nem nyert a BL-csoportkör első fordulójában, a Chelsea-nek, a Manchester Unitednek, a Tottenhamnek és a Manchester Citynek sikerült győznie.

Bajnokok Ligája, csoportkör, első forduló, szerdai játéknap:

E csoport:

Maribor (szlovén) – Szpartak Moszkva (orosz) 1-1 (0-0)

Liverpool (angol) – Sevilla (spanyol) 2-2 (2-1)

F csoport:

Feyenoord (holland) – Manchester City (angol) 0-4 (0-3)

Sahtar Donyeck (ukrán) – SSC Napoli (olasz) 2-1 (1-0)

G csoport:

RB Leipzig (német) – AS Monaco (francia) 1-1 (1-1)

FC Porto (portugál) – Besiktas (török) 1-3 (1-2)

H csoport:

Real Madrid (spanyol) – APOEL (ciprusi) 3-0 (1-0)

Tottenham Hotspur (angol) – Borussia Dortmund (német) 3-1 (2-1)