Nagyon várják Steven Gerrardot a magyar Liverpool-drukkerek

Szerda óta tudjuk, hogy Steven Gerrard, a Liverpool és az angol válogatott egykori középpályása Magyarországra érkezik. A mindig rendkívül jól értesült FourFourTwo magyar kiadása a honlapján jelentette be, hogy Gerrard a Vörösök U18-as ifjúsági csapatának edzőjeként a jövő hetet a telki edzőközpontban tölti. (Az információt nem volt nehéz megszerezni, hiszen a magyar futball atyaúristene, a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György ezt a lapot is szerkeszti.)

A jövő héten több edzőmeccset is játszik a Gerrard vezette Liverpool-ificsapat. Eddig úgy tudni, hogy kedd este hat órától a Hidegkuti Nándor Stadionban mérkőznek meg az MTK második csapatával. A Liverpool kiterjedt magyarországi szurkolótábora egyből mozgásba lendült, és Facebook-eseményt hozott létre, hogy a drukkerek értesüljenek róla: kimennek a meccsre!

„Arra gondoltunk, hogy mindenképpen kilátogatnánk a stadionba, hogy megmutassuk, milyenek is a magyar ’poolosok”

– írta a szervező Red Lads Hungary Liverpool Supporters Club. Az ingyenesen megtekinthető meccs előtt közös gyülekezőponton találkoznak a drukkerek, majd együtt vonulnak a mérkőzés helyszínére. A kommentelők már azon viccelődnek, hogy meglepődnek majd a Vörösök ifistái, amikor a klub „himnuszát”, a You'll Never Walk Alone-t zengik majd a Hidegkuti-stadionban.

Nem ez lesz az egyetlen fellépése a Gerrard-féle Liverpool U18-nak Magyarországon. Szombaton ugyanis a néhány száz lakosú Győr-Moson-Sopron megyei községben, Lipóton lesz jelenésük – írta meg a Kisalföld. A Vörösök ellenfele nem más lesz, mint a Rapid Wien korosztályos csapata – méghozzá mind a kettő, ugyanis innen derült ki, hogy az U23-as liverpooliak is Magyarországon lesznek. Ezekre a meccsekre is mennek magyar Liverpool-drukkerek, a Liverpool-szurkolók Magyarországi Egyesülete (Official Liverpool Supporters Club Hungary, OLSCH) tagjai azt tervezik, kiviszik a csoportjuk molinóját is.

Steven Gerrard tavaly november végén jelentette be, hogy felhagy a profi futballal. Ezt követően hosszú cikkben elemeztük a bajnokságot sosem, de sok más kupát nyerő játékos pályafutását, amelyről később infografikát is közöltünk, íme:

MN-grafika

Az exfocista az idén januárban lett a Liverpool akadémiájának alkalmazottja, azóta mindenki támogatja, hogy jó edző váljék belőle. Jürgen Klopp, a ’Pool első csapatának német vezetőedzője néhány nappal ezelőtt nyilatkozott róla a sajtónak. „El tudom képzelni, mennyire izgatott, csodálatos munka ilyen remek képességű fiúkkal dolgozni, és azt tenni, ami szerinted számukra a legjobb, új tapasztalatokat szerezni és sokat tanulni – mindezt egyszerre. Fantasztikus időszak lesz ez számára, […] és mivel csapatunk következő generációival foglalkozik, szoros összeköttetésben leszünk” – jelentette ki.

Luis Suárez is hasonlóan pozitívan beszélt az edzői ambíciókkal megáldott Gerrardról. „Nem hiszem, hogy gondja lesz az edzősködéssel” – kezdte a Liverpool hivatalos honlapjának a minap. Állítása szerint sokat segített neki Steven Gerrard, hogy jobb és nyugodtabb futballistává váljon, mint mondta, sokaknak követendő példa.

Gerrardnak Magyarországról is szép emlékei lehetnek. Egyrészt ő is járt Budapesten a Liverpoollal, amikor a Debrecennel kerültek össze 2009-ben a Bajnokok Ligájában. Emellett a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon leégő angol labdarúgó-válogatott első vb utáni meccse egy Magyarország elleni barátságos mérkőzés volt. Gerrard duplázott – a második találatot szép cselek előzték meg –, ezzel nyertek az angolok 2-1-re.

A Goal.com ezt a meccset Gerrard legszebb válogatottbeli pillanatai közül a negyedik helyre sorolta. Ha a Liverpool-drukkereken múlik, a 114-szeres válogatott, BL-győztes középpályás továbbra is szép emlékeket őrizhet majd Magyarországról.