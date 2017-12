Te is? Én is!

Van, amikor egy humoristának is az arcára fagy a mosoly. Sam Sederrel egy nyolc évvel korábban posztolt Twitter-üzenete miatt esett így. Most, utólag. A 2009-es csiripben szó szerint ez állt: „Nem igazán érdekel, hogy mi van Polanskival, de remélem, ha a lányomat valaha is megerőszakolja valaki, akkor az egy idősebb, igazán tehetséges férfi lesz, aki egyben nagyszerű rendező.” Elsőre ez így elég meredek, de akkoriban történt, hogy Roman Polanskit – az amerikai kiadatási kérelem miatt – őrizetbe vették Svájcban. (Közismert: a filmrendező azért menekült el 1977-ben az Egyesült Államokból, mert egy 13 éves lány megerőszakolásával vádolták.) A letartóztatás hírére a hollywoodi filmelit megmozdult, aláírást gyűjtöttek azért, hogy a filmest engedjék szabadon. Seder megütközött ezen, hiszen a hírességek a kampánnyal azt üzenték: ha valaki zseni, nem számít a nemi erőszakról szóló vád. Ezt kritizálta a szatirikusnak szánt bejegyzéssel.

A dolog nyolc éven át senkit sem zavart. Mígnem három hete egy Mike Cernovich nevű közismert bajkeverő előásta a digitális emlékezetből, és újraposztolta blogján azzal a felkiáltással: Sam Seder támogatja Polanski szexuális bűncselekményét! Ami ugye az egykori üzenettel homlokegyenest ellenkező állítás. Cernovich felhívta Seder munkaadója, az MSNBC sajtóosztályát is, és nyilatkozatot kért az „üggyel” kapcsolatban. Az MSNBC-nél előbb kérdőre vonták Sedert, majd másnap kirúgták.

Közben kiderült: a derék Mike az amerikai alt-right legsötétebb bugyraiban tenyésző trollok egyike, aki egyebek mellett azzal szerzett hírnevet magának, hogy az egyik fő propagátora volt a Breitbart (az amerikai 888) olvasóközönsége által kultivált legképtelenebb összeesküvés-elméletnek. Miszerint egy washingtoni pizzéria pincéjében a Clinton család titkos gyermekszexrabszolga-lerakatot működtet, innen irányítva világméretű bűnszövetkezetét. Mindig akadtak, akik elhitték az ilyesmit, de úgy tűnik, hogy manapság, a lapos föld és a távgyógyászat korában kicsit többen lettek. A kamuhírt százezrek osztották meg, az emberek aggódni kezdtek, mint annak idején Isauráért a tévéképernyők előtt, az étterem alkalmazottait pedig egyre többet zaklatták levelekkel, majd személyesen is. Végül egy lelkes „megmentő” érkezett rohampuskával az étterembe, és majdnem tömegmészárlást rendezett az alkalmazottak körében. (Szerencsére csak egy lövés dördült el, és nem sérült meg senki.)

Beszédes, hogy Cernovich akkor látta elérkezettnek az időt a Seder elleni fellépésére, amikor Alabama államban finisébe ért az időközi választás. Amelynek során a végül elbukott Roy Moore republikánus szenátorjelöltet azzal vádolták, hogy kamasz lányokat zaklatott.

Cernovich tehát megkísérelte átmaszatolni az ügyet a demokraták térfelére. Ami ilyenkor a korteshadjáratok bevett gyakorlata. Meglepő az esetben csak három fejlemény volt: 1. milyen mértékig veszi igénybe a kampánystáb az internetes trollok „szolgáltatásait”; 2. a szövegértési képesség egyre kevesebbek kiváltsága a tömegdemokráciákban; 3. egy országos televíziós társaság első reakciója minderre az, hogy összecsinálja magát. (Megjegyzendő: az MSNBC azóta észbe kapott, és visszavette Sedert.)

A történet arról jutott eszembe, hogy Havas Henrik könyvet mert írni Vona Gáborról – aztán hirtelen lényegében kirúgva találta magát az ATV-től. Miután első körben szexuális zaklatással vádolta meg őt a Terry Black-ligában játszó Baukó Éva.

Nem tudom, Havas molesztált-e nőket – később előkerültek mások is –, nem szeretném felmenteni olyan ügyben, amiről nincsenek ismereteim. De előre elítélni sem akarok. Amit látok: az ügy apropóján az ötvenes évek Szabad Népét megszégyenítő színvonalon megírt lejárató cikkek jelennek meg nap mint nap a propagandasajtóban. A trollkodás ilyetén hatékonyságáról az USA-ban viszont nem is álmodhatnak. Hiszen a néphülyítés Magyarországon közpénzből folyik. Az önéből is. Az enyémből is. #Me too.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.16.