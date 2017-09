1,2 milliárdos uniós támogatást kapott az alapítvány, amelyben ott ül Lázár felesége

Sikeresen pályázott és nyert 1,2 milliárd forint közpénzt a Korábban Érkeztem Alapítvány, a pénzből elvileg koraszülöttek és családjaik számára alakítanak ki mentorházakat és mentorhálózatot a dél-alföldi régióban. Az alapítvány kuratóriumának egyik tagja Lázárné Megyeri Zita, aki a kancelláriaminiszter felesége – írja a Magyar Narancs, hozzátéve, a Miniszterelnökség ráadásul a hazánkba érkező uniós források egyik fő elosztója.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A lap szerint a pályázati támogatás aránya százszázalékos, vagyis nincs szükség önrészre. A Korábban Érkeztem Dél-alföldi Regionális Koraszülött Intenzív Osztályért Alapítvány alapító okiratában megfogalmazott célok nagyjából azonosak a most elnyert 1,2 milliárd forintos támogatás célkitűzéseivel. A szervezet elsősorban Szegeden aktív, a honlapjuk szerint vannak rendezvényeik, jótékonysági akcióikkal a koraszülötteknek próbálnak segíteni.

Az LMP-s Hadházy Ákos kikérte a projekt megvalósíthatósági tanulmányát. A politikus szerint a „magasztos célok bemutatása mellett kevés az esélye, hogy valódi eredményei is lesznek a könnyen jött pénznek”, így félő, hogy „ismét a közpénzelherdálás mintapéldáját láthatjuk, csakúgy mint Farkas Flórián bizniszei esetében”.

A lap szerint Hadházy úgy látja, a megvalósíthatósági tanulmányából nem minden esetben derül ki, hogy pontosan mire költik az 1,2 milliárd forint közpénzt, ami pedig egyértelmű, azzal kapcsolatban elég nagy a túlárazás gyanúja. Az LMP társelnöke kiemelte a mentorházakra elkülönített forrást, ugyanis a projekt 30 hónapos időtartamára a három ingatlan bérlésére 80 millió forintot fognak elkölteni, ami azt jelenti, hogy egy mentorház havi bérleti díja 888 ezer forint, amely például a gyulai ingatlanpiaci helyzetet ismerve elég nagy túlzás. A bérleti díjon felül számolnak még egy 18 millió forintos felújítással is, illetve 20 millió forintot fognak elkölteni más helyszínek bérlésére, ahol majd külsős programokat szerveznek.

Csak jogi tanácsadásra megy majd el 50 millió forint, és 53 millióért készül el a mentorprogram módszertana, utóbbi összeállításánál 1024 munkaórával számolnak, ami azt jelenti, hogy egy munkaóra több mint 50 ezer forintra jön ki. A „szakmai megvalósítók”, vagyis a szakmai vezetők, a mentorhálózat három koordinátora és a szakmai asszisztens munkadíjára van összesen 176 millió forint, amely havi egymillió forint körüli fizetésre is elég lehet a program időtartama alatt. Mivel az előző csak nettó kalkuláció, ezért a járulékokra is elkülönítettek még 70 millió forintot – fűzte hozzá Hadházy Ákos, aki szerint az az 50 millió forint is túlzás, amelyet 9 laptop, ugyanennyi telefon, 3 nyomtató és irodabútorok beszerzésére szánnak.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Lázár Jánost szokásos csütörtöki sajtótájékoztatóján kérdezték az ügyben. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint releváns és vitaképes kérdés lehet, hogy helyes-e, ha egy miniszter felesége ilyen szerepet vállal, de rögtön azzal vágott vissza, hogy az LMP-s képviselő megszólalása „cigányozás benyomását kelti”, mivel a sajtótájékoztatót „Miben hasonlít Lázár János felesége Farkas Flóriánra?” címmel hirdették meg. Lázár erre azzal csapott le, hogy „Ron Werberhez méltó teljesítmény”, utalva arra, hogy az LMP együttműködne az izraeli kampánytanácsadóval.

Az Emmi közleményben reagált Hadházy Ákos állításaira: azt írták, a 2,4 milliárd forint keretösszegű felhívás nyertes szervezetei elsősorban a koraszülött gyermek életének első, legfontosabb szakaszában nyújtanak segítséget a fejlesztésekkel. A megvalósítás során nemcsak az eddig hiánynak számító szakmai módszertan születik meg, hanem olyan mentorok képzését vállalják fel, akik maguk is érintettek, így első kézből, hitelesen tudnak segítséget, támaszt nyújtani a családoknak. Hozzátették: az LMP társelnöke a nyugdíjasok és a romák után most azok ellen a szülők ellen hangolja a társadalmat, akik sok-sok aggodalommal teli napok-hetek után tudják csak igazán boldogan magukhoz ölelni korán érkezett gyermeküket.