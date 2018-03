150 millióból mérték fel az önkormányzatok, bajban van-e a Fidesz

Nagyjából 150 millió forintot költöttek a városok és önkormányzatok 2011 májusa és 2018 januárja között azokra a közvélemény-kutatásokra, amelyek valójában a kormány és az ellenzék közötti erőviszonyokat mérték fel, ám előfordult, hogy a szerződések szerint ezeket a kutatásokat turisztikai, városmarketing vagy médiafogyasztás szokásai céljából rendelték meg az érintett budapesti kerületek, vidéki települések – írja a birtokába jutott dokumentumokra hivatkozva a Hvg.hu.

A portál szerint Egerben az elmúlt években összesen 15 millió forintot költöttek közvélemény-kutatásra, ezeket a kormányközeli Nézőpont és a Kutatópont készítette, egy nagyjából háromnegyed évvel ezelőtt megkötött szerződés után – aminek a tárgya a helyi médiafogyasztási szokások voltak – a kutatók rákérdeztek egyebek mellett arra is az egrieknél, hogy amennyiben úgy látja, hogy a baloldal jelöltje esélyesebb arra, hogy legyőzze a kormánypártok jelöltjét, átszavazna-e a baloldali jelöltre. Kíváncsiak voltak arra is, hogy ha a megkérdezett úgy látja, hogy a Jobbik jelöltje esélyesebb arra, hogy legyőzze a kormánypártok jelöltjét, átszavazna-e a jobbikos jelöltre.

A HVG megjegyzi, a XVIII. kerületben három kutatás is készült 2014-ben, mindegyik 600-as mintán (kettőt a Nézőpont, egyet a Kutatópont készített), összesen 3,6 millió forintért. A Kutatóponttal kötött 2014. januári szerződés tárgya szerint a cél a „városmarketinggel kapcsolatos elégedettség” volt, mégis olyan kérdéseket is feltettek, mint hallott-e ön arról, hogy Simon Gábor MSZP-s politikus 240 millió forint értékű külföldi bankszámlát titkolt el képviselői vagyonnyilatkozatában. Megkérdezték azt is, hogy az egyes sajtótermékek szerint Simon Gábor eltitkolt vagyonának alapja a XVIII. kerület előző, szocialista vezetése által lebonyolított kötvénykibocsátásaiból származhat: ön inkább hisz, vagy inkább nem hisz ezeknek a vádaknak? A megkérdezetteket arról is faggatták, elégedettek-e a kormány munkájával.

Hasonló felmérések készültek több budapesti kerületben és vidéki nagyvárosban, ezekről részletek a Hvg.hu cikkében olvashatók.