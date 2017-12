2018-as választás: kölcsönös visszalépéseket javasolnak Juhász Péterék

Az Együtt kidolgozott egy konkrét javaslatot a választókerületek elosztásáról, és ebben az eddig felmerült MSZP-s és DK-s igényeket is igyekeztek figyelembe venni. Minden pártnak lehetne külön listája, és a nyerhetőnek ítélt körzetekben visszalépnének egymás javára. A javaslatot Juhász Péterék elküldték, elküldik most a baloldali pártok vezetőinek, még az LMP-nek és a Momentumnak is, amely szintén beszállhat majd a koordinációba – írja az Index.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A portálhoz is eljutott a javaslat, melynek lényege a következő:

Az Együtt külön listán indulna, és 66 körzetben koordinálna az MSZP-vel és a DK-val. A maradék 40 körzetben mindenki indíthatna jelölteket, így mindenkinek összejönne a listaállításhoz szükséges törvényi feltétel.

Az Együtt 15, a DK 24, az MSZP 26 választókerületet kapna, itt a koordinációban résztvevők nem indulnának egymás ellen.

Az Együtt magának kéri a következő körzeteket: Budapest 1. (Belváros-Várnegyed) – Juhász Péter, Budapest 8. (Ferencváros-Józsefváros) – Baranyi Krisztina, Budapest 13. (Zugló) – Szigetvári Viktor, Baranya 2. (Pécs-Komló) – Berkecz Balázs, ezen kívül Miskolcon, Kaposváron, és Nyíregyházán egy-egy körzet.

A DK például a következő helyeken indíthatna saját jelöltet (ezt Gyurcsányéknak már jelezték is): Budapest 2. Újbuda, Budapest V. (Terézváros és Erzsébetváros), Budapest 12. (Újpest), ezen kívül Székesfehérváron, Dunaújvárosban és Salgótarjánban is.

Az MSZP 26 körzetben indulhatna egyedül, például itt: Budapest 7. (Angyalföld), Budapest 9. (Kőbánya), Budapest 10. (Óbuda-Békásmegyer), Budapest 15. (Pestszenlőrinc), Budapest 16. (Pesterzsébet), ezen kívül Pécs, Miskolc, Ózd, Székesfehérvár, Nyíregyháza egy-egy körzete, illetve mindkét szegedi körzet.

Veszprémben a független Kész Zoltán indulását javasolják. A többi 40-ben egymás ellen indulna mindenki (ezekről a körzetekről tehát lemondana a baloldal)

Ha az LMP és a Momentum is beszáll a koordinációba, arra is megvan a javaslata az Együttnek. Az LMP javára mindenki visszalépne 5 körzetben, például itt: Budapest 4. (II. kerület) – Ungár Péter, Pest 2. (Budakeszi) – Szél Bernadett, Tolna 1. (Szekszárd) – Hadházy Ákos. A Momentum javára pedig 4 körzetben lépne mindenki vissza.

Az Együtt a javaslatában közli, hogy amennyiben az MSZP nem kíván együttműködni egyéni választókerületi koordinációban, „akkor ezt a 2018-as kormányváltás esélyének feladásaként fogjuk értékelni”. Ebben az esetben az Együtt minden körzetben elindul – teszi hozzá a portál.

Itt a Demokratikus Koalíció javaslata