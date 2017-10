40 ezer aláírást ígér az MSZP a karácsonyi szabadnaphoz

Gúr Nándor, az ellenzéki párt alelnöke, országgyűlési képviselője pénteken Budapesten sajtótájékoztatón azon véleményének adott hangot, hogy egyáltalán nem irreális egy újabb munkaszüneti nap bevezetése Magyarországon.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az EU tagállamaiban a munkaszüneti napok száma 8 és 16 között van, Magyarországon 10 – tette hozzá.

Az ellenzéki politikus rámutatott arra is, hogy sokan most is lecsúsztatják vagy szabadságot vesznek ki erre a napra.

Szóvá tette azt is, míg korábban Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere megfontolásra érdemesnek tartotta a javaslatot, most a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) „odadobták” ezt a kérdést a munkaadók és a munkavállalók közé, hogy próbáljon megegyezni a két ellenérdekelt fél.

Felidézte, februárban frakciótársaival módosító javaslatot nyújtottak be december 24-e munkaszüneti nappá történő nyilvánítása érdekében, ezt azonban a Fidesz–KDNP elutasította.

Hozzátette: ezt követően egy magánszemély népszavazást kezdeményezett ez ügyben, amelyhez november végéig kell összegyűjteni a kétszázezer aláírást.

Kérdésre Gúr Nándor elmondta, hogy segítenek összegyűjteni az aláírásokat. Nagyjából negyvenezer aláírás összegyűjtését vállalták – közölte.

Kitért arra is, most nem nyújtják be újból javaslatukat december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítására, megvárják a népszavazási kezdeményezés kifutását. Szerinte ha összegyűlik a kétszázezer aláírás, akkor az erősebben fogja sarkallni a kormánypártokat a döntésre.