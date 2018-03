A 12 ezer forintos rezsicsökkentés a valóságban sokszor csak töredéke ennek

A választás előtt néhány nappal, de természetesen kizárólag a „hideg téli idő miatt” a kormány újabb rezsicsökkentéssel kedveskedik a választópolgároknak. Mindenki tudja, hogy ez lakásonként 12 ezer forint mínuszt jelent a gázszámlából. Csakhogy nem mindenkinek. Mint kiderült, sokak, főként a társasházak lakói ennek csupán a töredékével kénytelenek beérni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az aktuális rezsicsökkentést előíró rendelet az „egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről” címet viseli, és valóban szerepel benne a 12 ezer forintos összeg, számol be az Alfahír. Csakhogy az ördög most is a részletekben lakozik. A rendelet szövege ugyanis a következő kitételeket tartalmazza:

„20 m3/h alatti gázmérővel rendelkező fogyasztói közösség esetében 24 ezer forint, függetlenül attól, hogy az adott fogyasztói közösség hány vételező taggal rendelkezik”, valamint „a 20 m3/h vagy a feletti gázmérővel rendelkező fogyasztói közösség esetében 120 000 forint, függetlenül attól, hogy az adott fogyasztói közösség hány vételező taggal rendelkezik.”

Na most ez a rejtélyes „fogyasztói közösség” általában a társasházakat jelöli (méghozzá azokat, amelyekben közös gázmérő üzemel). A rendelet tehát úgy szól, hogy függetlenül az azonos gázórára kapcsolódó lakások számától csak egy fix összeget írhatnak jóvá a számlából.

Ez sok esetben igen szerencsétlen helyzetet teremt. Az Alfahír bemutat egy tapolcai társasházat, ahol 20 m3/h alatti közös gázmérő üzemel 15 lakásra. Vagyis a rezsicsökkentés családonként mindössze 1600 forintra jön ki.