A bíróság szerint tisztességtelen a BKK pótdíja

Elutasította a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság a BKK egy megbüntetett utassal szembeni pótdíjkövetelését, mert annak mértéke 92-szerese a jegyárnak, ez pedig tisztességtelen – írja az Index felidézve egy 2015-ös esetet.

A két évvel ezelőtti büntetésről Pulay Vince ügyvédjelölt beszélt a portálnak. Eszerint a közlekedési cég közel egy évig nem is törődött a büntetéssel, majd hirtelen fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezett Pulay ügyfele ellen. Az elévülés kérdése már ekkor is felmerült, de az ügyvédjelöltnek volt egy további nyomós érve is a perre: a követelés alapjául meghatározott általános szerződési feltétel ugyanis meggyőződése szerint tisztességtelen.

Az eljáró bíróság a BKK pótdíját összehasonlította a parkolási pótdíjjal (ami 15 napon belüli befizetés esetén jellemzően az egy órai várakozási díj 12-14-szerese, 15 nap után pedig a 40-szerese, ráadásul nem kamatozik). Ehhez képest a BKK pótdíja már 30 napon belül 45-szörös, azon túl pedig 92-szeres fizetési kötelezettséget jelent. Ez a bíróság szerint nyilvánvalóan sérti a polgári törvénykönyv meghatározott pontját. Mivel pedig ez a szerződési feltétel tisztességtelensége miatt érvénytelen, a bíróság elutasította a BKK követelését.

Pulay Vince szerint az ítélet alapján a 32 ezer forintos követelésekre alapított perek valószínűleg az esetek többségében megnyerhetők, és a BKK által – az immáron jogerősen is megállapított – tisztességtelen pótdíj összeg alapján megnyert perek tekintetében is érdemes lehet az újrafelvétel kérdését megvizsgálni.