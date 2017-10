A CEU a kormányra vár, hogy aláírja a megállapodást

Október 11-én, szerdán jár le a felsőoktatási törvény módosítása által szabott első határidő a Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézmények számára – emlékeztet közleményében a Közép-európai Egyetem (CEU).

Mint írták, a CEU megszakítás nélkül folytatja tevékenységét. Az egyetem rendes újraakkreditációs folyamata is a megszokott módon halad a magyar felsőoktatási hatóságoknál. Hozzátették: ahogy eddig is, a CEU eleget tesz a magyar szabályozásnak és követelményeknek.

A következő határidő 2018. január 1-jén jár le, vagyis addigra létre kell jönnie egy érvényes nemzetközi megállapodásnak Magyarország és New York állam között. A január elsejei határidőt érintő tárgyalások New York állam és a magyar kormány között egy olyan keretmegállapodást eredményeztek, amely lehetővé teszi, hogy a CEU Budapesten maradhasson, és továbbra is amerikai és magyar akkreditációjú diplomákat adhasson ki.

A New York állam és a magyar kormány közötti megállapodástervezet létrejöttét követően a CEU és a Bard College egyetértési megállapodást írt alá, amelyben a CEU elkötelezte magát a New York államban folytatandó oktatási tevékenységek kidolgozására.

Az egyetem arra vár, hogy a magyar kormány aláírja ezt a megállapodástervezetet New York állammal, és elküldje azt az Országgyűlésnek ratifikálásra, amellyel az törvényerőre emelkedhet.