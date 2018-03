A csengeri nő rokona: Kósa mindent megtett, hogy minél több jusson neki

„Hajaj, a Kósa az járt ide szülinapozni is ezekhez. Benne volt ő is nyakig. Ezek meg mindenkitől pénzt kértek. Hogy a Kósától kértek-e, azt nem tudom, szerintem neki inkább adtak, mert azzal a papírral, amit a Kósa aláírt, már tudtak itt tovább kéregetni. Meg akkor már hogyne adna egy csengeri fideszes annak, akivel a Kósa is üzletel?” – így írta le egy idős csengeri férfi a 444.hu kérdésére válaszolva Kósa Lajos és Sz.-né viszonyát.

A portál szerint Csengeren mindenki jól ismeri az Sz. családot, akit az itteniek csak „Malájékként” emlegetnek. A 444 kérdéseire a helyiek azt mondták, Sz.-né és a lánya több embertől is pénzt szerzett azzal a történettel, hogy Németországban zenélő apja hatalmas örökséget hagyott rá, ezt viszont nagyon nehéz megszerezni. Viszont ha megjön a pénz, 40 százalékos kamattal téríti meg a neki adott kölcsönöket. „Ezek közben kisebb pénzekkel támogatták az iskolát, építettek maguknak szép házakat, és azt mondták, hogy ez már az örökségből van. De közben meg tartoztak mindenkinek. Le kellett már állítani ezt a dolgot, mert így már nem mehetett tovább. Csak azt nem tudom, hogy a Kósa Lajos miért nem állíttatta le, amikor ő megtehette volna” – mondta egy helyi asszony.

„Azt viszont mindenképp tisztázni kell, hogy Sz. Gábor, a férj, aki sajnos önkezével vetett véget az életének, ő ebben nem tettestárs volt, hanem áldozat. Ő semmit nem tudott a feleség ügyeiről, egy nagyon rendes ember volt. Mikor jöttek a nyomozók, és kiderült, hogy itt mi folyik, a szégyenbe halt bele” – mesélték többen is Sz.-né férjéről.

Egy családtag is nyilatkozott

A 444.hu elment Sz.-né csengeri házához is, ahonnan többszöri csengetésre és köszönésre kijött egy középkorú férfi, aki azt mondta, minden kérdésükre válaszol, de nem mondja el a nevét, és az arcáról sem készíthetnek felvételt. A férfi a család rokonaként, az egyik gyerek keresztapjaként mutatkozott be. Azt mondta, tényleg van örökség, de mindegy, mekkora és mindegy, honnan, viszont nem igaz, hogy Sz.-né fűnek-fának tartozik.

Azaz egy kft. felé van hiteltartozása, az a kft. jelentette fel, és ezért szálltak ki a nyomozók Sz. házához. Sz. Gábor pedig emiatt a szégyen miatt lett öngyilkos, nem pedig azért, mert a felesége csaló.

A rokon elismerte, hogy Kósa Lajos rengeteget járt Sz.-ékhez, és igyekezett megtenni mindent annak érdekében, hogy a remélt örökségből minél több jutalék kerüljön hozzá, végül azonban nem kapott pénzt. Kósától Sz.-né azt remélte, hogy a debreceni Fidesz vezetője latba veti majd politikai befolyását az örökség megszerzésének felgyorsítása érdekében, ez azonban nem történt meg.

A férfi azt mondta, igaziak azok a papírok is, amik szerint megállapodtak Kósával arról, hogy a miniszter anyja 800 millió forintot kap, és azok is, amik szerint Kósa és egy másik megbízott 25-25 millió eurót vehetnek ki egy svájci széfből, és részvényeket is kapnak.

A rokon arról is beszélt, hogy 2011-13 körül „megérkezett az örökség első részlete” – 5 milliárd forint – Sz.-né Erste Banknál vezetett számlájára, és ebből a pénzből adakozott a család például a csengeri iskolának is, meg ebből építették a házaikat. A pénzt azonban „az örökösödési huzavona miatt” vissza kellett adni. A férfi szerint Sz.-né az 5 milliárd forint megérkezését is bizonyítani tudta közjegyző előtt, és erről is van papír.

A rokon szerint azonban a család akkorát csalódott Kósában, hogy minden, vele kötött szerződést fel fognak mondani, a pénzt pedig nem is hozzák Magyarországra.

Szerdán számoltunk be arról , hogy nyolcszázmillió forint ajándékozásáról foglalt hiteles közjegyzői okiratba nyilatkozatot Kósa Lajos és a vele furcsa ügyletbe keveredett megbízó. A Magyar Nemzet birtokában lévő, 2013. szeptember 26-án kelt dokumentum szerint az illető Kósa Lajosnénak, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter édesanyjának kívánta utalni a pénzt saját bankszámlájáról, a „megajándékozottal történt előzetes egyeztetés alapján”. A dokumentumban a miniszter édesanyjának banki adatai is szerepelnek.

Lapunk kedden közölt már egy részletet az iratokból, amelyekből kiderült, hogy a fideszes vezető négymilliárd-háromszázötvenhárommillió euró felett rendelkezhetett – legalábbis ezt foglalták Kósa Lajos és megbízója akaratával a hivatalos dokumentumba.

A birtokunkban lévő dokumentumokból kiderül: a felek okiratba foglaltatták, hogy a megbízó a kisrepülőket üzemeltető neves svájci cég, az Altenrhein Aviation AG részvényese. A részben angol nyelvű papírokban feltűnik Czakó János neve is, aki Kósa Lajos mellett másik megbízottként jogosult részt venni a cég 2013-as és 2015-ös részvényesi találkozóján, és ott képviselni a megbízót. S aki – derül ki több papírból is – nem beszél angolul. Egy másik, 2015-ös papíron is szerepel Czakó János, valamint egy további férfi, Szabó Tamás neve. Mindketten jogosultságot kaptak az okirat szerint arra, hogy 2015 novemberében, illetve decemberében 25-25 millió eurót vegyenek fel a megbízó svájci széfjéből. A trezor a szöveg szerint az UBS Switzerland AG zürichi címén található, még azt is rögzítették, hogy ki a svájci ügyintéző, illetve hogy a nevezett férfiak egy Mercedes-Benz S 350 Bluetec típusú gépkocsival érkeznek.

Lengyel szál

A Napi.hu arról ír, hogy a svájci Altenrhein Aviation AG neve egy szövevényes lengyel korrupciós és nemzetbiztonsági ügyben is feltűnt. Akkor az amerikai Boeinget próbálta kigolyózni egy beszerzésből, melyet a hadsereg rendelt meg. A sajtó akkor az oroszokat látta az ügylet mögött.

A portál szerint Bartosz Kownacki lengyel védelmi miniszterhelyettes nemzetbiztonsági okokkal magyarázta, hogy több céget is kizártak a hadsereg által bonyolított kormányzati gépbeszerzésből. A döntést a vállalatok megtámadták, és a lengyel sajtó arról írt, hogy három tenderező, köztük az Alternhein Aviation AG svájci cég egy olyan üzleti körhöz tartozik, amely rengeteg szálon kötődött az oroszokhoz.