A cserkészek izlandi útját és a Tour de Hongrie-t is támogatta Fazekas tárcája

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter nem csak a védnöke volt a Tour de Hongrie kerékpárversenynek, hanem 12,7 millió forintos támogatási szerződést is kötött a rendezvényt koordináló Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Kft.-vel - derül ki a Földművelésügyi Minisztérium (FM) a kormányportálra feltett szerződési listájából. Még a Magyar Nemzet írta meg korábban, hogy a sportversenyre a kormány további 90 millió forintot csoportosított át a szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók pótlékaira szánt összegből.

Az FM szerződéseiből derült ki az is, hogy jövő februárig bőven lesz dolguk a nemzeti parkok igazgatóságainak a Bükktől a Fertő-Hanságig, ugyanis hét szerződésben összesen 18,7 millió forintot kaptak az országos rákállomány felmérésére. A Magyar Cserkészszövetség is a Földművelésügyi Minisztériumnak köszönheti, hogy júliusban részt vehetett a 15. cserkész világtalálkozón Izlandon, erre az útra ugyanis kétmillió forintot kaptak. A kormány nevében egyébként még Semjén Zsolt kötött megállapodást a Cserkészszövetséggel 2012-ben, és megígérte nekik, hogy minden lehetséges eszközzel (például egy ingyen kastéllyal Nagykovácsiban) támogatni fogják a mozgalom célkitűzéseit.

Az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) 12 millió forintból derítheti fel a parlagfüves foltokat az országban, de ebből az összegből kell kigazdálkodnia a parlagfűvel kapcsolatos szemléletformáló kampányt is. Az OPSZ a kormány stratégiai partnere és elnökük, Túrós István 2016-ban például arról is beszélt a polgárőr napon, hogy "az elkövetkező időszakban ismét nagy feladat vár a polgárőrökre is az újabb migrációs hullám kezelésében, ezért fel kell zárkózni a kormány migrációs politikájához". A pálinka pedig mindig is fontos volt Fazekas Sándor földművelésügyi miniszternek, ezért nem meglepő, hogy a Pálinka Nemzeti Tanács 70 millió forintot kapott a feladatai ellátásra. Amúgy meglehetősen változatos a minisztérium által támogatottak köre, hiszen például a Hungária Komondor Klubtól a Hajdúböszörményi Traktorhúzó Egyesületig számos szervezet örülhetett a megítélt forrásoknak.