A DK Brüsszelben vizsgáltatná ki Kósa Lajos ügyét

A Demokratikus Koalíció (DK) arra kéri az Európai Bizottságot, vizsgálják ki, hogyan rendelkezhetett négymilliárd-háromszázötvenhárommillió euró felett Kósa Lajos tárca nélküli miniszter. Gréczy Zsolt, a DK szóvivője keddi sajtótájékoztatóján, az MTI tudósítása szerint azt mondta: minden idők legnagyobb politikai és gazdasági botránya valósulhatott meg Magyarországon, ha igaz a Magyar Nemzet keddi cikke.

Kósa egy, lapunk birtokába került közjegyzői okirat tanúsága szerint négymilliárd-háromszázötvenhárommillió euró felett rendelkezhetett. A Tóth Ádám közjegyzői irodájában készült dokumentumból kiderül, a fideszes politikus még 2013-ban kötött szerződést a megbízójával, amelynek részleteit közjegyzői okiratba is foglalták. A több mint ezerháromszázmilliárd forintnyi összeget az FHB Kereskedelmi Bank Zrt.-nél helyezték el – áll az okiratban, amely szerint a megbízó felruházza Kósát, hogy a „megbízó helyett és annak képviseletében a jelzett összegből magyar államkötvényeket vásároljon”, és azokat a „megbízó nevén vezetett befektetési számlán elhelyezze”.

A DK tudni akarja, hogy ki Kósa Lajos megbízója, ki tette több milliárd euró kezelőjévé az „amúgy is korrupciós ügyekkel meglehetősen behálózott” politikust – mondta Gréczy Zsolt. A DK arra is kíváncsi, hogy vizsgálta-e Kósa Lajos megbízását és a pénz eredetét a bankfelügyeleti feladatokat ellátó Magyar Nemzeti Bank; azt is tudni akarják, hogy megtörtént-e az ilyen magas összeg esetén kötelező átvilágítás, és értesítették-e a nemzetközi pénzmosásra szakosodott európai szerveket.

A DK arról is információt akar kapni, hogy mennyi államkötvényt vásároltak az ügyben érintett számláról, történt-e gyanúsan nagy értékű államkötvény-vásárlás akár a Magyar Államkincstárnál, akár valamely ügynökségnél – mondta Gréczy. A szóvivő hangsúlyozta, hogy egy ilyen ügyletről minden magyar szervnek és hatóságnak tudnia kellett.

Arra a konkrét kérdésre, hogy hamisítványnak tartja-e a Magyar Nemzetben megjelent dokumentumot, Kósa kedden nemmel felelt, de azt ismételgette, hogy szerinte szélhámosságról van szó. Az ügyről annyit elárult: még polgármestersége idején „egy munkatársa ismerőse” jelentkezett azzal, hogy „van egy hölgy, aki hihetetlen összeget örökölt Németországban”, és állítólag tőle érdeklődött, hogy mit csináljon vele. „Mondtam, hogy tegye magyar állampapírba, meg hozza Magyarországra és fektesse be, de semmi közöm hozzá” – állította Kósa.

Gréczy hiteltelennek nevezte Kósa Lajos magyarázatát. Ekkora pénzt legfeljebb Bill Gates-től vagy a Katari Emírségektől lehet örökölni, mert ennyi pénz „gyakorlatilag nincs is” – jelentette ki a DK szóvivője.