A DK visszalép Szél javára egyéniben, de ennek feltétele van

A Pest megyei második választókerületi fórumon, amelyet a Közös Ország Mozgalom szervezett, Tóth Zoltán, az MSZP és a DK jelöltje azt mondta, ők már több helyen visszaléptek, a 106-ból jelenleg 46 jelöltjük van, az MSZP-vel koordinálnak, de ha a pártvezetők úgy állapodnak meg, ő itt is kész visszalépni az LMP miniszterelnök-jelöltjének javára, és kampányolni is mellette. Azzal a feltétellel, ha a visszalépés kölcsönös, ehhez az kell, hogy az LMP is adjon valamit cserébe – írja a Hvg.hu.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Gulyás Márton mozgalma a harmadik fórumot szervezte Pécs és Józsefváros-Ferencváros után. Arra a kérdésre, hogy kész-e a visszalépésre,