A fél faluval végezhetett volna a méreg

Szerepen korábban szinte senki sem tudta, hogy mi az a metil-alkohol. Amióta december közepén 21 embert vittek kórházba a Hajdú-Bihar megyei faluból mérgezés miatt, már a kisboltban és a polgármesteri hivatal folyosóján is a halálos folyadék kémiai és fizikai tulajdonságait találgatják. A Magyar Nemzet is a halálos áldozatokat követelő tömeges mérgezés miatt látogatott el a püspökladányi járásban fekvő kistelepülésre.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Omlik a vakolat a polgármesteri hivatal faláról. A településvezetőhöz többen is be szeretnének jutni ügyes-bajos dolgukkal. Tőlük tudjuk meg a rossz hírt, hogy szerda reggel meghalt második beteg is, aki metil-alkohol-mérgezést szenvedett, őt hetekig próbáltak megmenteni. – Tizennyolc éves volt, három gyerek maradt utána. Nehezen tudunk megszólalni – mondja az elhunyt lány nagybátyja. A bánatos fiatalember érthető módon nem is akar mondani semmit a történtekről. Ő igazít útba minket.

Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Szerep határában van a Dózsa-telep. A házak túloldalán már a szántóföldek kezdődnek. Az Ötvös család háza a legjobb állapotú az utcában. Körülötte félig vagy egészében lerombolt, akár mindenestül elhordott épületek nyomai. Csöngetésünkre egy fiatal lány hajol ki az ablakon.

Csak hárman vannak otthon, a család többi tagja a debreceni kórházban van. Kisírt szemű fiatalember enged be minket. Felesége a csecsemőjét szoptatja. – Nyolcan voltunk testvérek. Most már csak heten vagyunk – számol be Zoli.

Épp beszélgetni kezdenénk, amikor megérkeznek a szomszédok, akik arra kérnek minket, hogy inkább várjuk meg, amíg a szülők hazaérkeznek Debrecenből. – A debreceni piacon vették az alkoholt, feketén. Az üvegre „Jägermeister” és „whisky” volt írva. Én ittam belőle először, nem volt furcsa szaga, rám nem volt rossz hatással, mert előtte és utána ittam pálinkát is, ami az orvosok szerint semlegesítette a mérget – mondja a szomszéd. Az ő elbeszélése alapján a falu nagy része vett a később mérgezőnek bizonyuló alkoholból, de a többiek karácsonykor akarták fölbontani, addig pedig már megtörtént a tragédia, így ők megúszták. – A fél falu meghalhatott volna. Nem gyilkolni akart, akitől vettük, hanem csak pénzt keresni, de tömeggyilkosság is lehetett volna belőle – mutat rá a szomszéd. Kissé érthetetlen számukra, hogy nekik nem lett semmi bajuk, ellenben a 18 éves lány belehalt, pedig kevesebbet ivott belőle. Az üvegeket lefoglalta az adóhivatal, de úgy sejtik, még biztosan maradt néhány családnál. A rendőrség is azt közölte december végén, hogy föltehetőleg még 160 üveg mérgező szeszes ital van ismeretlen személyeknél.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Délben is nagy a forgalom a Dózsa-telep kisboltjában. A betérő munkások energiaitalt és keserűlikőrt vesznek. – Reméljük, nem metil-alkohol van benne – próbál viccelődni az egyikük, pedig a rádióból és a tévéből már mindenki értesült a tragédiáról. Néhány hete még az Ötvös lány is itt vásárolt a gyerekeinek. A nevét nem tudták, de látásból ismerték.

A 18 éves lányon kívül még egy középkorú debreceni nő is belehalt szilveszter napján a mérgezésbe. Összesen 11 beteg került a debreceni klinikára, közülük kilencet tünetmentesen, illetve saját felelősségére még karácsony előtt hazaengedtek. A mérgező kotyvalékot előállító férfit már elfogta a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint N. Sándor metil-alkohol és más egyéb adalék anyagok, aromák hozzáadásával különböző szeszes italokat készített egy nagycserei tanyán. Ismerőseinek eladta a hamis, mérgező italokat, akik újra eladták őket. A mérgező folyadékot olyan üvegekből árulták, amelyeket szelektív hulladékgyűjtőkből szedhettek ki, házilag színre fújták, megtöltötték, majd Duty-free shop feliratú papírcímkével leragasztották. Tóthné Verő Tünde, az 1590 lelkes falu polgármestere korábban elmondta: minden segítséget megadnak az érintett családoknak, rendkívüli segélyt különítettek el a hozzátartozók számára.

Legutóbb november elején, a borsodi Dámócon történt hasonló eset. A faluhoz tartozó Őrhegyről többeket életveszélyes állapotban vittek kórházba, mérgezés gyanújával. Mindannyian ittak a pálinkából, amelyet helyi férfitól vásárolt egy 14 éves fiú. Az italból a kamasz, az édesapja és egyik rokona még aznap este fogyasztott, mindhárman meghaltak. Föltehetően ivott a pálinkából egy idős asszony is, őt dámóci házában találták holtan. Abban az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés és életveszélyt okozó testi sértés miatt indult büntetőeljárás két ember ellen.

Zacher Gábor toxikológus korábban lapunknak elmondta: a metil-alkohol lebontása során rendkívül mérgező anyagok, például formaldehid és hangyasav keletkezik; ezek teljesen fölborítják a szervezet sav-bázis egyensúlyát. Egy deciliter metil-alkohol halálos lehet. Kisebb mennyiségben is rendkívül káros: veseelégtelenséget, vakságot és a központi idegrendszer károsodását okozhatja. A metil-alkohol kismértékű fogyasztásának fő tünete a múlni nem akaró ittasság, illetve a mérgezésben szenvedők többsége arról számol be: mintha azt látnák, hogy esik a hó.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.04.