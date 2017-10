A Feneketlen-tavi mutyiról is beszélhet Lázár János

Csütörtök délután 101. kormányinfóját tartja meg Lázár János kancelláriaminiszter, és várhatóan több olyan téma is felmerül, amiben a politikus közvetve vagy közvetlenül érintett.

Az egyik ilyen eset a Feneketlen-tavi ingatanügy: A Heti Válasz írt először arról, hogyan privatizálták, majd adták tovább több milliárdos vesztességgel a Miniszterelnökség alá tartozó Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit (ÉMI) Kft. újbudai ingatlanát. Lázár János ezután vizsgálatra utasította a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt, majd azonnali hatállyal eltávolították azokat a felső vezetőket, akik a telket privatizáló korábbi vezérigazgató bizalmi körébe tartoznak.

A Miniszterelnökség vezetőjét arról is kérdezhetik, hogy a kormány miért tolta ki még egy évvel a CEU-törvény határidejét, ha a Közép-európai Egyetem már már most megfelel a magyar előírásoknak – vagy, hogy a kormánymiként segítene az Őcsényből valósággal elüldözött menekült gyerekek táboroztatásában.

Indul a kormányinfó

Lázár János köszöntője után az október 23-i ünnepségre tért rá: az állami megemlékezésekre invitált mindenkit, így a 9 órakor, a Kossuth téren várható zászlófelvonásra, és Orbán Viktor Terror háza előtt tervezett, délután 3-kor kezdődő beszédére.

Lázár ezután értékelte a V4-ek aktuális találkozóját is: szerint a megbeszélés eredményes volt, és az Európai Bizottság küldöttségének is bizonyították, hogy sikeres, gazdaságilag eredményes régióról van szó. „Orbán Viktor azt is jelezte Jean Claude Juncker felé, hogy nem lehet kettős mérce Magyarország és az nyugat-európai uniós tagállamok között - amit a Nyugatnak szabad, az Közép-Európának sem lehet tilo, legyen szó az élelmiszerminőség egyforma biztosításáról, vagy a kötelezettségszegési eljárások megítéléséről” -mondta a miniszter.

Lázár emlékeztetett: Orbán az ukrán oktatási törvény kapcsán is kérte az Európai Bizottság elnökétől, segítsen abban, hogy minden, a kárpátaljai magyar kisebbséget érintő szabályozást vonjanak vissza - a miniszterelnök szeretne védelmet nyújtani a helyi magyarságnak.

Lázár János a kormány időspolitikájára is kitért: mint mondta, egy több generációs családi házként képzeli el a magyar társadalmat, ahol az időseket is támogatni kell. A támogatás ebben az értelemben egy újabb nyugdíjemelés lesz - 0, 8 emelésre számíthatnak az idősek, ami a korábbi 1,6 százalékos emeléssel együtt már kompenzálja a 2,4 százalékos inflációt.

Emellett Nyugdíjprémiumot is fizet a kormány idén: ez 20-23 ezer forintot jelent majd, amit fejenként 10 ezer forintos Erzsébet-utalvány egészít ki. A kormány így összesen 60 milliárd forintot ad a nyugdíjasoknak- fél évvel az országos választás előtt.