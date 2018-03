A ferihegyi bőröndfóliázó beperli a repülőteret

Már öt éve végzi egy olasz székhelyű multicég, a Truestar a becsekkoló pultoknál a bőröndök fóliába tekerését a ferihegyi repülőtéren, a jövő héttől viszont egy másik cégnek van szerződése a szolgáltatásra. A Truestar úgy érzi, nem fair módon veszti el a helyét a reptéren a jövő héten, ezért bírósághoz is fordult – írja az Index.

A Truestar 2013. április 1-e óta működik Budapesten, akkor 5 évre nyert szerződést a Budapest Airport pályázatán, ami most április 1-én jár le. A BUD Zrt. így kiírt egy újabb pályázatot, amelyen a Truestar is elindult.

Maurizio Orsi, a Truestar igazgatósági tagja az Indexnek azt mondta: szerintük már a pályázati kiírás is érdekes volt, mivel átláthatatlan volt, hogy pontosan milyen feltételeknek kellene megfelelni és a különböző szempontokat milyen súllyal veszik majd számításba a döntés meghozatalánál. Orsi arról számolt be, hogy pár nappal a tender zárása után kapott egy emailt a Budapest Airport üzletfejlesztési vezetőjétől, hogy beszéljenek a cég pályázatáról. A beszélgetés során az üzletfejlesztési vezető állítólag több ponton is kritizálta a Truestar pályázatát, de a legnagyobb a cég üzleti tervével volt, mivel szerinte irreálisan nagy bevétellel tervez az olasz cég. Azt mondta, a Truestar írja át a pályázatát egy alacsonyabb bevételi számmal, különben diszkvalifikálják a pályázatból.

Erről még egy emailt is küldött, ami Orsi szerint több szempontból is különös volt:

egyrészt nem esett neki igazán jól, hogy valaki megkérdőjelezi, ő hogyan látja a cége jövőjét,

ráadásul banki garanciájuk is volt a beígért bevételre,

másrészt szokatlan, hogy a pályázat elbírálója ilyet kér egy pályázótól, amikor már látja a többi ajánlatot is.

Orsi és csapata végül átírta a pályázatot és beadták újra, kisebb számokkal. Pár nappal később kaptak egy levelet az üzletfejlesztési vezetőtől, aminek nagyjából az volt a lényege, hogy sajnos nem ők nyerték a pályázatot, de ha majd lesz valami lehetőség, szólnak.

A Truestar valami olyasmit sejt a háttérben, hogy azért íratták át a pályázatukat, hogy a Budapest Airport egy másik céget hozhasson ki győztesnek. Az olasz cég bírósághoz is fordult, beadott egy ideiglenes intézkedési kérelmet a bíróságra még februárban, amiben azt kérte, hogy a bíróság tiltsa meg a szerződéskötést a BUD és a pályázat nyertese között. A kérelem szerint a pályázat kiírása és elbírálása is „a pályáztatás tisztaságát sértő magatartást követett el”, ami a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvénybe ütközik. A bíróság viszont még nem bírálta el a kérelmet, így valószínűleg már nem tudná megakadályozni a szerződéskötést, hiszen az új csomagfóliázó cég jövő hétfőtől elvileg már csomagol, úgyhogy valószínűleg szerződése is van. A Truestar pedig ezután várhatóan perelni fog.

Az Index megkereste az ügyben a Budapest Airportot is. Arra nem kaptak választ, hogy miért kérték a pályázat módosítását és hogy ez standard gyakorlatnak számít-e, a Budapest Airport annyit közölte:

„A Budapest Airport transzparens, fair és komoly versenytárgyaláson választotta ki a csomagfóliázás új szolgáltatóját a repülőtérre. A tendert elbíráló bizottság szerint a győztes kínálta a legjobb minőségű szolgáltatást és az ő kereskedelmi ajánlatuk volt a legjobb. Azóta értesültünk arról, hogy a korábbi szolgáltató bíróságon próbálja vitatni és megtámadni a döntést. A Budapest Airportnak azonban semmilyen kétsége nincs a versenytárgyalás törvényes lebonyolításával kapcsolatban és várakozással tekintünk az új szolgáltató színrelépése elé, ami napokon belül várható a terminálokon.”