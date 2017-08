A Fidesz körbetelefonálja a nyugdíjasokat Vona Gábor szavai miatt

Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján az MTI tudósítása szerint azt mondta, Vona Gábort már többször felszólították, kérjen bocsánatot azoktól, akiknek az önbecsülésébe gázolt a szavaival, de erre a Jobbik elnöke nem volt hajlandó annak ellenére sem, hogy nyugdíjas szervezetek is ezt kérték tőle.

Egy hónapja várunk a bocsánatkérésre, azonban nem várhatunk tovább. Az a véleményünk, tájékoztatni kell az embereket arról, mi hangzott el, miket mondott a Jobbik elnöke – mondta Hidvéghi Balázs. Hozzátette: Vona Gábor szavai megengedhetetlen, cinikus, sértő kijelentések. „Senki nem veheti magának a bátorságot arra, hogy így beszéljen a magyar nyugdíjasokról” – tette hozzá.

Elmondta: a következő napokban telefonon és e-mailben keresik meg azokat, akik korábban már felhatalmazást adtak a Fidesz-Magyar Polgári Szövetségnek a kapcsolattartásra, például egy korábbi aláírásgyűjtő akció során. A kommunikációs igazgató szerint a kampány hétfőn indult és várhatóan 7-10 napig tart majd, az akció után tudnak tájékoztatást adni arról, hány embert értek el.

Hidvéghi Balázs elmondta azt is, „ismételgetheti” Vona Gábor magának, hogy nincs miért bocsánatot kérnie, de felmérések szerint az emberek négyötöde sértőnek és gúnyosnak találta a Jobbik-elnök szavait, több mint kétharmaduk pedig szükségesnek tartja a bocsánatkérést.

A Jobbik elnöke az Orbán Viktort a Tusványoson kifütyülő nő megrángatását látva tette közzé Facebook-bejegyzését. Ebben többek között azt írta, a közönség sorai között Orbán Viktor beszéde alatt füttyögve tiltakozott egy lány, és „az ott álló viktoriánus nyugdíjasokon eluralkodott a lincshangulat”. A konkrét eset kapcsán Fidesz-rajongó és gyűlölködő nyugdíjasokról írt. Arról értekezett, hogy egy utcafórumán „szinte kétpercenként káromkodva szavalta el a TV2 hazugságait egy-egy arra tévedt fideszes nyugdíjas”. Mint írta, „húzták maguk mögött a kis bevásárlókosarukat, és ne szépítsük, a szemeikben gyűlölet lobogott, a szájukból pedig a szennyvíz folyt”. Miután a Fidesz és az Idősügyi Tanács is bocsánatkérésre szólította fel, úgy reagált, hogy „Orbán Viktornak kell bocsánatot kérnie a tisztességes, józanul és kulturáltan gondolkozó, viselkedni képes nyugdíjasoktól, és Orbán Viktor felelőssége az, hogy a fideszes nyugdíjasok azon törpe kisebbségét visszafogja, amely nem tud viselkedni a kormányzati hergelése nyomán.”

Apáti István, a Jobbik szóvivője később szintén arról beszélt, hogy Vona Gábor nem általában a nyugdíjasokról írt, hanem arról a néhány emberről, akik minősíthetetlenül viselkedtek vele.

Vona Gábor Facebook-bejegyzése

Vona Gábor a Jobbik augusztus 20-i rendezvényén is beszélt a posztról és utóéletéről. Mint fogalmazott, ha hibát követ el, hajlandó bocsánatot kérni. Azt mondta: bocsánatot kér a nyugdíjasoktól, de a Fidesz nevében, a Fidesz helyett, amiért manipulálja, hamis hírekkel, csúsztatásokkal hecceli, egymás ellen fordítja őket. Megjegyezte: az általuk javasolt bérunió a nyugdíjasoknak is érdeke, mert a nyugdíjak értéke a bérek értékének függvénye, emellett az elvándorlást is meg tudja állítani.