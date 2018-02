A Fidesz el sem ment a nemzetbiztonsági bizottság ülésére

Teljes visszavonulást hirdetett a Fidesz az állítólagos Soros-kockázatra hivatkozva: a kormánypárt csütörtökön reggel bejelentette, hogy tagjai nem vesznek részt a nemzetbiztonsági bizottság csütörtökre összehívott ülésén, mert Soros ugyan még nem, de az emberei már ott ülnek. Név szerint Szél Bernadett, az LMP képviselője, aki egyébként teljes jogú tagja a testületnek, átesett az átvilágításon, vagyis minden feltétel adott, hogy bent legyen a zárt üléseken is.

A bizottság ellenzéki tagjai – csakúgy mint a titkosszolgálatok vezetői – mindenesetre bent ültek a bizottsági teremben, bízva abban, hátha mégis megjelennek a kormánypárti képviselők. Molnár Zsolt, a testület MSZP-s elnökének kérésére a 9 órára tervezett kezdés után még jó néhány percet vártak is rájuk. Már csak azért is, hiszen nemcsak az ellenzéki képviselők által erőltetett, az 1300 menekült „titkos” befogadására adandó magyarázat lett volna a téma, hanem a kormány is kért egy napirendet. Konkrétan a bizottságnak kellett volna dönteni arról, hogy hozzájárulnak-e a közbeszerzés alóli mentesítéshez egyes beszerzésekhez.

A néhány perces várakozás után Molnár Zsolt végül bejelentette, hogy a kormánypárti tagok hiánya miatt el sem tudják kezdeni az ülést. Így véget is ért anélkül, hogy lényegében megkezdődött volna.

Molnár Zsolt mindezt úgy értékelte, hogy „összedőlt a nem létező Soros-terv”, a kormánypárti képviselőknek pedig kínos ezzel szembenézni. Magatartásukat egyúttal brutális, durva támadásnak nevezte a parlamentarizmus ellen. „Már nem is nemzetbiztonsági, hanem »nemzetbizonytalansági« bizottságról kell beszélni” – mondta. Ám a szocialista politikus ennek ellenére nem adja fel, kéthetente továbbra is össze fogja hívni az ülést.

A Németh Szilárd által nemzetbiztonsági kockázatnak tartott Szél Bernadett is felháborodott, elfogadhatatlannak nevezte, ami történt. Ismert, a Fidesz azért emlegeti kockázatként, illetve Soros-ügynökként az LMP-s politikust, mert 24 évesen négy hónapig programvezetőként dolgozott a Menedék Migránsokat Segítő Egyesületnél, amit Soros alapítványa, de az állam is támogatott. Szél Bernadett most arra próbálta felhívni a figyelmet, hogy „ez nem egy óvoda, ez nem egy játszótér, ez egy munkahely. Egy munkahelyen dolgozni kell”. Szerinte a kormánypártok visszaélnek az erőfölényükkel és zsarolják a bizottságot, márpedig az egész ország érdeke, hogy a titkosszolgálatok felett legyen kontroll. Gyávának nevezte azokat a politikusokat, vagyis a Fidesz és a KDNP képviselőit, akik így menekülnek a kérdések elől.

A jobbikos Mirkóczki Ádám is hasonló stílussal kommentálta a történteket. „A politikai óvoda folytatódik, de visszafelé fejlődnek, a középsőből eljutottak a kiscsoportba” – mondta. Majd felvetette azt is, hogy a kormányzati propaganda ellenére titokban befogadott menekültek mellett az Elios-botránnyal is kellett volna foglalkozniuk. Hiszen felmerül szerinte a kérdés, hogy a miniszterelnök most zsarolható-e a családtagja korrupciós botrányával, márpedig erre csak az Alkotmányvédelmi Hivatal adhatott volna választ zárt ajtók mögött.

Új elem most a történetben, hogy a kormánypártok a távolmaradásukat azzal is indokolták, ráadásul szinte bűnként említették, hogy Szél Bernadett jogszerűen, a bizottság tagjaként szerette volna megismerni a titkosszolgálatok állítólagos Soros-hálózatról készített jelentését, amit nem adtak ki neki, éppen arra hivatkozva, hogy személye nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

Márpedig Szél Bernadett szerint az nem több, mint egy nyilvános adatokból összerakott dokumentum. Ezzel is bizonyítani akarta, hogy a Soros-terv valójában nem is létezik.

Nem ez az első eset, hogy hisztivel ér véget a bizottság ülése. Két hete a fideszes és KDNP-s képviselők valósággal kirohantak a bizottsági ülésről, élükön Németh Szilárddal – egyszerűen azért, mert az eseményen tagként, jogszerűen részt akart venni Szél Bernadett is, akit a Fidesz nemzetbiztonsági kockázatnak tart.