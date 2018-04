„A Fidesz próbálja a cigányságot és a Jobbikot összeugrasztani”

A közvélemény-kutatások szerint Mikola Gergelynek, a Jobbik országgyűlésiképviselő-jelöltjének van a legnagyobb esélye legyőzni a Fidesz indulóját Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5. számú választókerületében. A sátoraljaújhelyi székhelyű körzet 22 éves jobbikos jelöltjét fiatal kora miatt többen is támadják, de úgy véli, nem a kor határozza meg a határozottságot. Mikola azt ígéri, az Országgyűlésben az első dolga lesz az uniós pályázatok felülvizsgálata, a korrupció leleplezése. Nem is olyan rég ő hozta nyilvánosságra, hogy milliókat sikkaszthatott el uniós pályázaton egy erdőhorváti cég. Interjú.

– Úgy tűnik, igencsak nagy fába vágta a fejszéjét…

– Gyerekkorom óta erre készülök. Tenni szeretnék valamit a környezetemért, és azért indultam el 2014-ben az encsi önkormányzati választáson, hogy ezt helyben megvalósítsam. Az élet azonban úgy hozta, hogy a Jobbik bennem látta meg a lehetőséget. Sokkal könnyebb feladatnak gondoltam a megméretést, már csak azért is, mert úgy érzem, csak a Fidesz ellen kellene harcolnom, ám ez nem így van. Sajnos az ellenzék is jóformán csak velem foglalkozik. A nagyobbik kormánypárt pedig lejáratókampányt indított ellenem: homoszexuálisnak állítanak be, és valótlanságokkal próbálnak hiteltelenné tenni. Azért támadnak ilyen szánalmas próbálkozásokkal, mert tiszta a kezem. Sosem gondoltam volna, hogy ilyen mocskos kampányt indítanak ellenem, de ez is azt mutatja, hogy nagyon fél a Fidesz tőlem és a Jobbiktól is.

– A közvélemény-kutatások szerint az ellenzékiek közül önnek van a legnagyobb esélye legyőzni a Fidesz jelöltjét. A baloldal is így gondolja?

– Nem tudok olyan közvélemény-kutatásról, amely ne engem hozna ki a legesélyesebbnek. Az ellenzék azonban hazugságokat terjeszt rólam, és azt állítja, hogy ők esélyesebbek. Mindezt azért, hogy labdába tudjanak rúgni. Persze megértem az ő álláspontjukat is, de nem tartom fair dolognak, hogy ellenzéki jelöltekként is hazudnak és átverik az embereket.

Hír TV Iránytű: Megszorongatható a Fidesz a sátoraljaújhelyi körzetben is Borsod-Abaúj-Zemplén 5. számú választókerületében óriási azok aránya, akiknek nincs szilárd pártpreferenciájuk, de szavazni akarnak.

– Mégis mi kell a győzelemhez? Visszalépések?

– Csütörtök reggel írtam egy nyílt levelet a két ellenzéki képviselőjelöltnek a Facebook-oldalamon, hogy gondolkodjanak el a visszalépésekről. Többször leültünk már beszélgetni egymással egy civil szervezet kezdeményezésére. A Demokratikus Koalíció jelöltje azt mondta, kész visszalépni, ha kiderül, nem ő a legesélyesebb. Az LMP-s jelölt pedig eleve elzárkózott ettől. Az Iránytű Intézet – és sok más kutatóintézet is – engem hozott ki esélyesnek a körzetben, de a DK-s aspiráns visszalépéséről azóta sem tudok semmit. Ugyanakkor sok olyan MSZP-ssel beszéltem, aki nem a DK-ra hanem a Jobbikra fog szavazni. Annak is nagy az esélye, hogy a taktikai szavazással verhető a Fidesz.

– Kormányváltó hangulat van?

– Még sosem éreztem ilyet ebben a körzetben. Noha elindult ellenem egy lejáratókampány, úgy vélem, az én javamra van kormányváltó hangulat. A fiatal korom miatt is támadtak, amit én teljesen elutasítok, mert nem hiszem, hogy a kor határozza meg a határozottságot. Sebastian Kurz is 27 évesen lett kancellár.

– Mivel lehet meggyőzni a fiatalokat, hogy elmenjenek szavazni? Érdekli őket a politika?

– Igen. Nagy meglepetés számomra, hogy a fiatalok körében nagyon népszerű vagyok. Úgy gondolom, nagyon sok fiatal el fog menni szavazni, ha el tudnak menni helyben. Hiszen nagyon sok barátom, ismerősöm és családtagom él külföldön, akik nem tudnak voksolni, mert nem oldják meg számukra a levélszavazás lehetőségét, és órákat kellene utazniuk a külképviseletre, miközben dolgozniuk is kellene aznap. A kormányra kerülés után a Jobbiknak az lesz az egyik fő feladata, hogy minden külföldön élő magyar állampolgárnak biztosítsuk a levélben való voksolást.

– Mi lesz így Abaúj és Zemplén térségében, ha a fiatalok külföldre költöznek?

– Az elvándorlás a térség egyik legnagyobb problémája. A külföldön élők épp a megélhetés miatt hagyták el az országot, mert az elmúlt 28 év alatt egyetlen kormány sem tudott megfelelő alternatívát biztosítani számukra. Ráadásul B-A-Z megyében van az ország egyik legelnéptelenedőbb térsége, a gönci kistérség. Természetesen az elvándorlás összefügg a munkahelyek hiányával is, a közmunkaprogrammal, az egészségügyi állapot pedig azzal, hogy elmennek orvosaink.

Óriási a szegénység is a térségben. Itt él a legnagyobb számú cigány kisebbség Magyarországon. A romák körében óriási a kilátástalanság. Próbálnak a Jobbikban bízni, de arról is hallani, hogy azzal riogatják a cigányságot a körzetben, hogy ha a Jobbik nyer, akkor elteszi őket láb alól. De ez nem így van. Azt el kell mondjam, nem fogunk tenni pozitív diszkriminációt: nem lesz olyan cigányintegráció Magyarországon, mint ami most van. Mi úgy gondoljuk, hogy aki ki akar törni a mélyszegénységből, annak megadjuk a lehetőséget. Abból a családból, amelyik nem akar, meg kell próbálni olyan útra terelni a gyermekeket, amivel egy élhető jövőt tudunk nekik biztosítani. Ezt leginkább a Jobbik programjában szereplő hétnapos és bennlakásos iskola tudná megteremteni.

– Mi a véleménye arról, hogy Lázár János és Orbán Viktor is a cigányok ellen hangolja a közvéleményt?

– Nagy hiba, főleg a jelenlegi helyzetben. A Fidesz próbálja a cigányságot és a Jobbikot összeugrasztani, többször kaptam fenyegetéseket, hogy ne menjek erre és erre a településre, mert megölnek, de sosem volt tettlegességig fajuló vita, hanem megbeszéltük a dolgokat. Nagyon rossz ötlet a cigányság ellen hergelni a közvéleményt. Mivel úgy látom, nem minden esetben csak a cigány ember tehet arról, hogy ilyen helyzetben van, hanem az állam is. De azt sem tartom jónak, hogy Gyurcsányék a határon túli magyarok ellen szítanak gyűlöletet.

– Az elmúlt években lezajlott egy néppártosodási folyamat a Jobbikban. Ez mennyire érezhető vidéken? Abaújban, Zemplénben vannak radikálisabb hangok? Mennyire egységes a Jobbik vidéken?

– A kérdés az, mi számít radikális hangnak és mi néppártosodásnak. Utóbbi azt jelenti, több vélemény megfogalmazódik egy pártban. Nem érzem azt, hogy a radikális táborunk elfordult volna, sőt azt látom, hogy ők támogatnak a leginkább. A néppártosodás mellett állok, mert kisebbségből, egy radikális tábort képviselve nem lehet kormányozni. A Fidesz épp ezt csinálja: egy kisebbségi kormányzást hajt végre, mivel csak a másfél-kétmilliós szavazótáborának kampányol. Ami a médiában megy, hogy Vona Gábort azzal támadják, hogy cserbenhagyta a radikális szavazókat, az a Fidesz manipulatív saját kitalációja. Nincs olyan radikális aktivistánk, aki azt mondaná, hogy Orbán Viktorra kell szavazni, aki ilyet mond, az a Fidesz kérésére tesz így.

–Mi lesz az első teendője az Országgyűlésben?

– A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatait mindenképpen felülvizsgálnánk. Orbán Viktor megígérte a négysávosítást, mi mindent meg fogunk azért tenni, hogy a 37-es út kibővítése Sátoraljaújhelyig megtörténjen. A gibárti szerpentin felújítása sem várhat, meglátásunk szerint életveszélyes, bármikor leszakadhat a szerpentin a Hernádba.