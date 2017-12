Vona Gábor: Nem leszünk Orbán Viktor rabszolgái!

Kaptunk egy kóstolót az orbáni rendszerből, és erre most azt mondom, hogy fúj! A szabadságért harcolunk - ismételte meg Vona. Arra is kitért, hogy idén volt a kiegyezés 150. évfordulója, de a kormány nem emlékezett meg róla – azért nem mert, a kormányzati szótárban egyszerűen nem szerepel a kiegyezés szó. Vona Gábor így is optimista, mert a helyzet ellenére is sokan és sokféle céllal eljöttek a Jobbik rendezvényére; és ki tud még egy olyan színpadról, ahonnan Puzsér Róbert mindenkit elküldhet a fenébe? -tette hozzá. Orbán Viktor derékig süllyedhet a pénzbe, de így is fél. Mi pedig nem félünk- mondta Vona, amire ismét felhangzott az Orbán takarodj.