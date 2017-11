A Fidesz tagadja, hogy nyugdíjas aktivistái bántalmazták a vak művészt

Két nyugdíjas önkéntes rátámadt az idős zongoraművészre, Weszely Ernőre saját lakásának ajtaja előtt - erről tett közzé nyílt levelet az LMP közeli Reflektor blogon a művész lánya, Weszely Zsuzsa. Elbeszélése szerint Óbudán élő édesapjához azzal csöngettek be, hogy Soros Györgyről hoztak tájékoztató anyagokat, majd azt kérdezték a vak zenésztől, hogy kitöltötte-e a nemzeti konzultációt. A két önkéntes azon húzta fel magát, hogy a III. kerületben nagy népszerűségnek örvendő muzsikus erre azt válaszolta: a kukába dobta a konzultációs kérdőívet „A nők elkezdték tépni a haját és a bal fülét, rikácsoltak, hogy milyen hálátlan, migránsoztak, kerítéseztek, sorosbérenceztek. Pár másodpercig tarthatott az egész” – írta a művész lánya. Elmondása szerint szomszéd megjelenése vetett véget az eseményeknek.

A Fidesz közleményben reagált az esetre, hazugsággal vádolva a Reflektor blogot. Mint, írták békés beszélgetés zajlott Weszely Ernő ajtaja előtt, és az önkéntesek határozottan cáfolják, hogy erőszakoskodtak volna a vak művésszel. A Fidesz szerint a történet álhír, amellyel az LMP által foglalkoztatott Ron Werber gyűlöletgyára támadja a nemzeti konzultációt. A közlemény szerint a történetet a művész lánya, Weszely Zsuzsa találta ki, aki az LMP kommunikációs tanácsadójaként dolgozik. Az LMP társelnöke és miniszterelnök-jelöltje, Szél Bernadett pedig a egyenesen Soros katonája a Fidesz szerint.

A Reflektor blog alapító tulajdonosa, az LMP elnökségi tagja, Ungár Péter a Fidesz közleményére reagálva az alábbi nyilatkozatot küldte el lapunknak:

„Az Orbán-kormány hetedik évében 1,2 millióan 100 ezer forint alatti nyugdíjat kapnak, 50 ezer forint alatt pedig körülbelül 70 ezren kapnak nyugdíjat. A minimálnyugdíj ma két kormányzati ciklust követően is 28 500 forint. Az LMP javaslatát a Fidesz nem támogatta, hogy a minimálnyugdíj 50 000 forintra nőjön. 2018-ban a Szél-kormány véget fog vetni ennek a megalázó és embertelen helyzetnek és olyan államot fog teremteni, ahol a nyugdíjaskor nem lesz egyenlő az elszegényedéssel.”

Hadházy Ákos, az LMP társelnöke szerint a történetből az mindenképpen látszik, hogy az emberek nem dőlnek be a Fidesz álkonzultációjának. „A történetből a Fidesz sem cáfolja, hogy kétségbeesetten próbál aktivistákkal házaltatni a kitöltött ívekért. Erre nyilván nem lenne szükség, ha az emberek tömegesen vennék be ezt a butaságot és küldenék vissza az íveket. Mindent meg fogunk tenni, hogy a kormány ne mondhasson be hasraütésszerűen számokat a visszaküldött ívekről, miként az az előző "konzultációnál" tette” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Hadházy.

Weszely Ernőt egyelőre nem értük el, korábban az Indexnek viszont megerősítette a történetet, és kijelentette, hogy nem fordul rendőrséghez az ügyben. A hírportál az óbudai önkormányzat sajtóosztályát is kereste, ahol azt javasolták, tegyen feljelentést, és kilátásba helyezték, hogy Bús Balázs polgármester majd felkeresi a művészt, akit nagyra tart.