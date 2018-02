A fideszes haver több száz kilométerről is tud földet nyerni

A fideszes politikusok rokonai és a kormányhoz köthető üzletemberek jártak jól az állami földpályázatokon: az Ángyán József volt államtitkár által készített legújabb jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei árverések lefolyását és az új tulajdonosok körét elemzi – közli Hír TV.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A csatorna témában készített riportjában be is mutatnak néhányat a kárvallott és kormányközeli nyerteseket sejtő gazdák közül. 2013-ban haszonbérleti pályázatot írt ki a kormány somogyi állami területekre, melyen Horváth János bábonymegyeri gazdálkodó is indult, de nem nyert, mint ahogy a többi helybéli gazda sem – egy kivétellel.

– Egyszerűen nem nyertünk. Bábonymegyeren mindent egy ember és a családja nyert meg. – Róla mit lehet tudni? – Kormányközeli vonalai vannak, tehát egészen miniszteri szintig megy a dolog.

Egy másik gazdálkodó, Gál Ferenc szerint politikai alapon döntöttek a pályázatoknál.

– 1600 hektárról van szó, ami állami terület volt. Olyan, aki ténylegesen ebből szeretett volna megélni, tisztességgel, becsülettel, esélye nem volt, hogy nyerjen. – Miért? – Mert előre le voltak zsírozva.

A legfrissebb megyei összegzés szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is bőven jutott föld a kormányközeli köröknek. A nagy nyertesek között vannak az adóügyi államtitkár, Tállai András rokonai és Budai Gyula volt elszámoltatási kormánybiztos is. Összesen 54 pályázó úgy jutott 3400 hektár földhöz, hogy van, aki több száz kilométerre lakik a birtoktól, holott a kormányhatározat legfeljebb húsz kilométert enged meg.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Az új tulajdonosok jelentős részének semmi köze nincs a mezőgazdasághoz: fitneszinstruktor, marketingmenedzser, milliárdos vagyonú cégháló-tulajdonos, ügyvéd is szerepel a nyertesek között

„Mi sem bizonyítja jobban, mint hogy nagyon sokszor pont e területek esetében a vevő néhány száz, esetleg több ezer kilométerre lakik a megvásárolt földtől.

Tudunk olyan földvásárlásról, ahol a tulajdonos Angliában él”

– magyarázta Máhr András, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) főtitkárhelyettese.

Raskó György agrárközgazdász szerint kormánypárti politikusok rokonsága, baráti köre jutott földekhez.

„Sok esetben elképzelhető, hogy ilyen nagyságrendű pénzek – mint Poroszló környékén, hogy konkrétumot is mondjak – segítenek olyan, például budapesti vagy debreceni vállalkozókat, akiknek a mezőgazdasághoz az égvilágon közük nincs. Ötven-százmillió forintos nagyságrendű támogatásból lehet mit osztani, hogyha éppen ilyen igény van” – jelentette ki.

Családban marad

Országosan összesen 200 ezer hektár termőföldet árvereztek el. L. Simon László korábbi miniszterelnökségi államtitkár felesége Nadapon és Seregélyesen lett földbirtokos, Mészáros Lőrinc és a családja pedig összesen 1400 hektár földet vásárolt fel csaknem kétmilliárd forintért. Egy szolnoki árverésen a földművelésügyi miniszter unokatestvérének egyik fia vett parcellákat, Lázár János és rokonsága pedig Csongrád megyében 561 hektárt vásárolt.