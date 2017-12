A Fideszt a választásokig biztosan nem ellenőrzi az ÁSZ

Közzétette 2018 első félévének ellenőrzési tervét az Állami Számvevőszék (ÁSZ). A dokumentum szerint a következő hónapokban, beleértve tehát a várhatóan április 8-i választásig tartó időszakot is, nem kell ellenőrzéstől tartania a Fidesznek és a KDNP-nek sem.

Az ellenzéki pártok viszont újra számíthatnak számvevőszéki ellenőrökre, akik több ellenzéki párt pártalapítványánál vizsgálódnak majd.

2018 első félévében ellenőrzésre számíthat a 2015-2016-os évekkel kapcsolatban:

A Táncsics Mihály Alapítvány (MSZP pártalapítványa) A Jobbik Magyarországért (Gyarapodó Magyarországért) Alapítvány Az Ökopolisz Alapítvány (LMP) Az Új Köztársaságért Alapítvány (Demokratikus Koalíció) A Váradi András (Együtt Magyarországért) Alapítvány A Liberális Magyarországért Alapítvány A Megújuló Magyarországért Alapítvány (Párbeszéd)

Horváth Bálint, az Állami Számvevősék sajtósa lapunk kérdésére azt mondta, hogy a Fidesz és a KDNP, valamint a két párthoz tartozó pártalapítványok ellenőrzését idén nyáron már elvégezte az ÁSZ. A Fidesz esetében mindent rendben találtak, de a KDNP esetében is csak kisebb hiányosságokat fedeztek fel - fogalmazott, azt is megjegyezve, hogy a kormánypártok esetében nem is jellemző az irodabérlés, amely miatt több ellenzéki párt is többmilliós büntetést kapott.

A pártok és a pártalapítványok ellenőrzését kétévente végzi el az ÁSZ, ennek megfelelően csak 2019-ben számíthat legközelebb vizsgálatra a Fidesz és a KDNP.

Az ÁSZ közleményéből egyébként az is kiderül: a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt is ellenőrzik, esetükben egyebek mellett a társasági adóval kapcsolatos tevékenységeket értékelik.

A Magyar Államkincstár gazdálkodásának ellenőrzése során a számvevők azt mérik fel, hogy a szervezet az államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások kontrollját megfelelően végezte-e.

Az ÁSZ ellenőrzi a 2016. október 2-án megtartott országos népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolását és az időközi választásokra fordított pénzeszközök felhasználását.

A következő félévben az ÁSZ megkezdi a sürgősségi betegellátás rendszerének ellenőrzését, illetve vizsgálat alá vonja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Magyar Villamos Művek Zrt. működését, gazdálkodását is.

A számvevőszék tájékoztatása szerint megkezdik a közoktatás ellenőrzési rendszerének értékelését is. Amennyiben elkészül a 2019-es költségvetés tervezete az első félévben, arról is véleményt fogalmaznak meg – közölte az ÁSZ.

A számvevőszék a Fideszt és a KDNP-t legutóbb sem vizsgálta, a több parlamenti pártot viszont megbüntette. A sorozat a Jobbik 660 milliós bírságával kezdődött még októberben, majd december végén kiderült, hogy az MSZP, az LMP, a DK, az Együtt, a Párbeszéd, valamint a Magyar Liberális Párt is 10 és 20 millió forint közötti büntetésekre számíthat.