A földön fekve is verték a megkéselt tápiószentmártoni focistát

Csak a két napja szakadatlanul hulló eső tudta elmosni a vérnyomokat a tápiószentmártoni Kiss János úton, ahol szombat este egy elfajuló vitában halálos késszúrás ért egy tizenhét éves fiút, Bódis Lajost.

– Összeszólalkoztak valamin, majd mikor egyikük Lali anyját szidalmazta, a fiú dühében megindult feléje, ekkor kapta a késszúrást – mondta el lapunknak a szomszédos utcában lakó idősebb férfi, mit tudott meg a gyilkosságig fajuló verekedésről. Ő is arról számolt be: azt szeretnék a helyiek, ha az elkövető egész családját elköltöztetnék.

A pletykákat az elhunyt fiút jól ismerő, a helyi pizzériában dolgozó fiatal nő segített nekünk helyretenni. Elmondása szerint szombaton késő délelőtt a fiú két barátjával találkozott, ezek ketten valamin összevesztek, Bódis pedig békíteni próbálta őket. A beszélgetésbe többen is kéretlenül becsatlakoztak, többek között a későbbi elkövető tettestársa, egy 46 éves férfi is, aki „Lali szerepét firtatta”. Végül teljesen háttérbe szorult, amiről eredetileg vitatkoztak, és egyre élesebb lett a konfliktus Bódis és a vele kikezdő idősebb férfi között. A felek ekkor még mind hazamentek, ám délután már kisebb dulakodás is történt, ebben már a 17 éves fiú családtagjai is részt vettek, próbálták őt védeni. Este az egyik helyi kocsma előtt Bódis és három társa – köztük bátyja is – összegyűltek, és együtt mentek át a későbbi tettes házához. Öten fogadták őket, és hamar dulakodni kezdtek.

Árván maradt kutya az elkövető kertjében Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

A vita hevében a 26 éves K. Károly egy késsel májon szúrta a fiút, mire az összecsuklott és erősen vérezni kezdett – derül ki a rendőrség által megosztott információkból is. A nekünk nyilatkozó lány szerint a fiú idősebb rokona ekkor odaugrott, hogy testével védje a fiút öt férfival szemben, aki ütötte-rúgta. K. Károly egy fakaróval őt is fejbe verte, illetve késsel sebet ejtett az alkarján és a bordája tájékán.

K. Károly pózol Facebook-oldalán

A fiú bátyja valahogy kikeveredett a támadók gyűrűjéből; társaival menekülőre fogták, ám K. Károly utánuk futott, és fejbe verte egyikőjüket, aki eszméletét vesztette – a verekedés ekkor véget ért. Ők nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek, Bódis Lajost viszont a szolnoki kórházba szállították, többszöri újraélesztés és egy életmentő műtét után azonban vasárnap este elhunyt.

– Harsány volt a Lali és lobbanékony, de mégis mindenki kedvelte. Ha meg akarták fenyíteni, annyi mindent csinálhattak volna vele, érthetetlen, hogy miért a kés volt az első – sopánkodott lapunknak a lány.

Tápiószentmártonon nincs hely, ahol ne a sokak által kedvelt fiú haláláról beszélnének. – A városban szinte semmilyen bűnözés nincs, a tettes és családja „tevékenységét” leszámítva jó a közbiztonság, ezért is rázott meg mindenkit a fiú halála – mondta lapunknak Györe László polgármester. Hangsúlyozta, hogy kimondottan jó a viszony a helyi romák és a város többi lakója között, az említett kivételtől eltekintve. Mint kiderült, a család több tagja is volt már büntetve kisebb cselekmények miatt, több ízben közérdekű munkára kötelezték őket. 2015-ben egy gyermekelhelyezési vita miatt a mostani elkövető egyik férfi családtagját késelés miatt is letartóztatták.

Györe László polgármester Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

– Petíció indításáról is hallottam, hogy az önkormányzat költöztesse el a családot, ám ilyet jogszerűen nem tehetünk. Az elkövető felesége mindenesetre ma délelőtt felhívott, hogy szeretnék eladni a házukat az önkormányzatnak, hogy elköltözhessenek – tudtuk meg a polgármestertől. Györe László megértően beszélt a helyiek reakciójáról, de felhívta rá a figyelmet, hogy indulatból senki ne cselekedjen. – Idén a városban aszfaltozásra akartunk költeni, de a polgárok kérésére lehet, hogy a házat kell megvennünk. Úgy tűnik, ez boldoggá tenné őket – mondta keserűen a polgármester. Úgy értesült, hogy a család egy időre elköltözött. Lapunk sem talált senkit a háznál, csak egy kutya játszadozott a szeméttel az udvaron.

„Az elkövető felesége ma délelőtt felhívott, hogy szeretnék eladni a házukat az önkormányzatnak” Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Bódis Lajos édesanyját megrázták a történtek, és nem nyilatkozott lapunknak. A fiú emlékére Bozsik József – aki a Jobbik helyi országgyűlési képviselőjelöltje – a családdal egyeztetve gyertyás megemlékezést szervezett csütörtökön 20 órára a művelődési házhoz. A polgármester mindenkit arra kér, hogy békével és tisztelettel nyilvánítsa ki részvétét.

A rendőrség kezdeményezésére a bíróság elrendelte a már elfogott K. Károly előzetes letartóztatását. Társai egyelőre szabadlábon védekezhetnek.