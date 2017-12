A hármasikrek felnőttkoráig gyűjtenének

Még karácsonyig átadják a feleségét a szülést követően elvesztő, újszülött hármasikrekkel magára maradt édesapának gyűjtött teljes összeget – tudta meg a Magyar Nemzet az akciót szervező Tündérkör Alapítványtól. Tóth Ferenc kurátor hangsúlyozta: az adományok átadása után sem áll le a gyűjtés, a későbbiekben is lehet segíteni a családot. Ennek céljából külön felületet terveznek indítanak honlapjukon, hogy ha valakinek néhány év múlva eszébe jut, hogy hogy van a család, akkor is tudjon segíteni. Az alapítvány egyébként azt szeretné, ha a gyerekek 18 éves koráig bármikor lehetne részükre utalni. A gyűjtés hétfőn 24 millió forintnál járt, és ez az összeg kedden is tovább nőtt „korrekt mértékben”.

Mint ismert, az érintett 29 éves édesapa, Fábián Tamás közösségi oldalán arról írt: kérésére a Tündérkör Alapítványon keresztül várják a pénzbeli segítséget, de a mindennapokhoz szükséges eszközöket – pelenka, popsitörlő, mosószer, öblítő, tisztálkodási szerek – is gyűjtenek. A megrendült édesapa a Cívishír megkeresésére telefonon elmondta, hogy feleségével, Nikolett-tel évek óta sikertelenül próbálkoztak a gyermekvállalással. Másfél évvel ezelőtt vágtak bele a lombikprogramba, majd három megtermékenyített petesejtet ültettek Nikolett méhébe, mindhárom pici meg is maradt.

Az eset kapcsán a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika közleményt küldött a portálnak, ebben azt írták: mindhárom magzat jó állapotban született, 1300 és 1600 gramm közötti tömeggel. Az édesanyát a szülést követően a HELLP szindróma súlyos vérzéses szövődményével, véralvadási zavarral kezelték. Állapotát átmenetileg sikerült stabilizálni a szülőszobai műtőben, majd néhány órával később nehézlégzéses és mellkasi tünetekkel járó hirtelen rosszullét állt be, a keringés leállásával. A klinikai központ munkatársai azonnal megkezdték a kismama újraélesztését, ám a komplex ellátás ellenére elvesztették az asszonyt.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.20.