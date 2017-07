A határon túl magasabb fokozatba kapcsolt a propaganda

Bár csak néhány, becslések szerint két-három parlamenti mandátum sorsát dönthetik el a 2018-as választáson a külhoni magyarok listás szavazatai, a Fidesz már most különösen nagy figyelmet és energiát fordít az érintettek aktiválására.

Ez nem csoda, hiszen a végelszámolásnál nagyon fontosak lehetnek a nagy többségében a Fideszt választó külhoniak voksai. Szoros eredménynél ugyanis akár kétharmados többséget is hozhatnak vagy koalíciós kényszertől menthetik meg a Fideszt. A kormányzat igyekszik is felpörgetni a határon túl élő magyar állampolgárok regisztrációját. A Nemzeti Választási Iroda friss, csütörtöki adatai szerint ez idáig 290 ezren vannak a levélben szavazók névjegyzékében, vagyis most legfeljebb ennyien vehetnének részt a választáson azok közül, akik magyar állampolgárok, de nincs magyarországi lakcímük – nekik az itthoni választóktól eltérően előre regisztrálniuk kell. Lapunk megtudta, a névjegyzéken szereplők száma hosszú ideje havonta néhány ezerrel bővül. Így már most is 97 ezerrel többen vannak, mint a 2014-es országgyűlési választás idején.

Mozgósításuk érdekében nemrég kampányba kezdett a kormány. Orbán Viktor levelet írt nekik, amelyben emlékeztette őket arra, hogy 2010 után a fideszes többségű parlament egyik első döntése volt a kettős állampolgárság megadása a határon túliak számára.

A választáson való részvételhez regisztrálni kell – hívta fel a figyelmüket a kormányfő, majd sürgette, hogy aki ezt még nem tette meg, az regisztráljon. (Tegnap Tusványoson az egyik fórumon Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke el is árulta: a határon túl sokkal inkább a regisztrációra kell felhívni a figyelmet, hiszen a külhoniak nagy része már most tudja, kire fog szavazni.)

Orbán Viktor kampánylevelével hónapokkal megelőzte a választási szerveket, a Nemzeti Választási Iroda ugyanis információink szerint októberben küld majd tájékoztató levelet a határon túliaknak, hogy a regisztráció és a szavazás menetéről tájékoztassa őket. Merthogy ez nem a pártok és a kormány, hanem a választási szervek feladata. A regisztrációra biztató miniszterelnöki levél miatt Szigetvári Viktor, az Együtt országos tanácsának elnöke a Nemzeti Választási Bizottságnál nyújtott be kifogást, mert szerinte egyszerű pártpropaganda Orbán levele. Kifogását azonban az NVB érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az indok az volt, hogy a kampányidőszakon kívül – ez hivatalosan ötven nappal a választás előtt indul – „nincs hatásköre a kérdés megítélésére”.

Információink szerint egyébként olyan határon túliak is kaptak a kormányfői levélből, akik nem kettős állampolgárok.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a levél mennyire pörgeti fel a külhoniak aktivitását. A 2014-es választáson 193 ezer külhoni szerepelt a levélben szavazók névjegyzékében, de közülük csak 158 ezren szavaztak, és mindössze 128 ezren érvényesen. Ebből a Fidesz 122 ezret be is gyűjtött, a Jobbiknak alig 3 ezer, míg a baloldali pártoknak 1,5 ezer jutott, a többi párt még az ezres számot sem érte el.

Jelenleg az NVI adatai szerint 289 515-en vannak a névjegyzékben, a szám 2018 tavaszára Pálffy Ilona, az NVI elnöke szerint 320 000-re bővülhet. (Ez a választásra jogosult külhoniak kevesebb mint fele.) Ebből pedig jó, ha 200 000 körül lesz az érvényes szavazat. A több mint 4,7 millió hazai listás voksnak ez alig több mint 4 százaléka, viszont épp elég ahhoz, hogy szoros küzdelem esetén döntő lehessen.

Kapóra jön a Fidesznek az is, hogy az a külhoni magyar, aki már regisztrált a korábbi választáson – ezt 2013 augusztusától lehet megtenni –, tíz évig benne marad a névjegyzékben. Sőt, aki utána részt vett például a népszavazáson, annak az utolsó voksolásától számítva újraindul a tíz év, vagyis ők 2026 októberéig a névjegyzékben maradnak. Arról viszont továbbra sincsenek pontos információi a hazai választási szerveknek, hogy a regisztráltak közül azóta hányan haltak meg, ők ugyanis – az itthoni szavazókkal ellentétben – külön értesítés nélkül nem kerülnek ki a levélben szavazók névjegyzékéből. Emiatt 2018-ban is valószínűleg több ezer halott ember nevére visznek majd csomagot a levélszavazáshoz.

Negatív kampány A kormány eredményeinek bemutatása mellett az ellenfél elleni negatív kampányra is készül a Fidesz 2018-ban. Az Index beszámolója szerint a párt kommunikációs igazgatója, Hidvéghi Balázs Tusványoson úgy fogalmazott: „a jó hírek kevésbé érdekesek, mint a rossz hírek, a negatív hírek keltik a szenzációt”. Kiderült az is, a fideszesek facebookos jelenlétével nem elégedettek, így digitális munkatársakat küldenek a jelöltekhez.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.21.