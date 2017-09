A hetedik tankerületi vezető is távozott Dunaújvárosból

Bár az iskolák nyugodt működéséhez elengedhetetlen a stabilitás, a dunaújvárosi tankerületi központ immár nyolcadik tankerületi vezetőjét fogyasztja az állami intézményfenntartó a 2013-as megalakulása óta – tudta meg a Magyar Nemzet. A változást már a Klebelsberg Központ (KK) oldalán is feltüntették pár napja. Eszerint a korábbi, hetedikként vezetőnek kinevezett Deák Mária helyett eddigi szakmai helyettese, Szilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna lett a megbízott tankerületi igazgató. Szilágyiné korábban már állt egy ideig a dunaújvárosi tankerület élén, előtte pedig a sárbogárdi tankerület irányítója volt. A váltásról még a nyáron írt a dunaújvárosi Castellum.do portál is. A KK sajtóosztálya akkor úgy reagált: Deák Mária saját kérésére távozott posztjáról.

Arról, hogy a dunaújvárosi tankerületi központban nem megy minden zökkenőmentesen, már korábban is lehetett hallani egy, a Liga szakszervezetek által szervezett áprilisi oktatási szakmai fórumon. Ekkor egy helyi pedagógus arról panaszkodott: az intézménynek, ahol dolgozik, „nem adnak semmifajta támogatást se versenyekre, se szakmai anyagra, se más egyéb dologra”, és „szenvedniük, tarhálniuk” kell, hogy bármit is tudjanak csinálni. A kritikát végighallgatta a KK szakmai elnökhelyettese, Hajnal Gabriella is; akkor erre azt mondta: „próbálnak rendet rakni” Dunaújvárosban.

– Olyan egy város jövője, amilyenek a benne tanuló fiatalok lehetőségei – így reagált lapunknak a hírre Szabó Zsolt, a Párbeszéd dunaújvárosi képviselője. Hozzátette: emiatt komoly aggodalommal tölti el „az a politikai perpatvar, ami a Klik működése körül kialakult”. Az ellenzéki politikus szerint fontos lenne, hogy szakmai alapon biztosítsák a városban tanuló fiatalok oktatását.

Dunaújváros azzal is magára vonta a figyelmet tavaly, hogy bár a kormánypárti Cserna Gábor vezeti a fidesz–KDNP-s többségű önkormányzatot, a testület mégsem volt hajlandó aláírni önként a megállapított határidőig a szerződést, amely a város iskolái működtetésének állami kézbe adásáról szólt. Forrásaink egyértelművé tették: nem oktatásszakmai indokok álltak a háttérben, hanem az, hogy a polgármesternek nem tetszett az akkoriban (hatodikként) kinevezett Gózonyné Szekeres Ildikó tankerületi vezető személye. Ezt alátámasztotta, hogy az önkormányzati ülésekről szóló jegyzőkönyvek szerint Cserna egyenesen kijelentette: a probléma „személyi eredetű”, és mondandója egy pontján még „jöttmentnek” is minősítette a tankerületi vezetőt. Végül, úgy tűnik, a polgármester akarata érvényesült, ugyanis Gózonyné dunaújvárosi tankerületi vezetői karrierje pár hét után véget ért, őt követte Deák Mária.

Úgy tudjuk, idén nyáron a KK mind az 59 tankerületi központ vezetőjének munkáját felülvizsgálta, ám információink szerint – bár egy-két tankerület esetében még felvetődött a váltás lehetősége – további személycserékre nem kell számítani. Erre utal az is, hogy bár megkezdődött a 2017–2018-as tanév, csak a dunaújvárosi tankerületi vezető távozását jelezték honlapjukon néhány nappal ezelőttig.

