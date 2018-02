A honvédség 75 milliárd forintért szerezhet be szállítógépeket

A 2019–2021-es költségvetés terhére 75 milliárd forintot fordíthat a honvédség szállítórepülők vásárlására. A Magyar Közlöny szerint ezzel az elöregedett An–26-osokat váltják fel, mivel azok már 40-45 évesek. A Magyar Időkkel a minisztérium azt közölte „hogy eredendően is katonai célokra tervezett, hátsó, lehajtható rámpával is rendelkező, nagyobb műszaki eszközök szállítására és deszantdobásra is alkalmas repülőgépek vásárlását tervezik”.

Az An–26-os repülőgépeket taktikai feladatokra is alkalmasnak tartották, de jelenleg a honvédség négy gépéből csak egy számít bevethetőnek. Az új kínálat több típust tartalmaz olyan gépek közül, melyek 10–20 tonna közötti szállítására is képesek. A NATO ilyen célra az amerikai C–130J Super Herculest, az olasz C–27J Spartant és a Spanyolországban gyártott C–295-öst használja. A brazil Embraer KC–390-es és az ukrán Antonov An–178-as jelenleg fejlesztési stádiumban van. A csehek és a lengyelek C–295-ös, a szlovákok C–27J gépekkel rendelkeznek.

Hogy a 75 milliárd forint pontosan hány gépre lesz elegendő, az a felszereltségtől és üzemeltetési támogatástól függhet. A csapatszállításra, civil evakuációs és betegszállítási feladatokra a kormány decemberben két Airbus A319-es gépet vett.