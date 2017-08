A japán herceg és lánya szétnézett Mészáros Lőrinc sertéstelepén

Titkos vizitet tett Mészáros Lőrinc Alcsútdoboz melletti mangalicatelepén Akisino japán herceg és lánya.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Hvg.hu stábja értesült a látogatásról, de még közterületről sem készíthetett felvételeket a herceg delegációjáról, a japán követség két munkatársa ugyanis eltakarta a kamerájukat, amikor a vendégeket szállító autó megérkezett.

A követségi munkatársak azzal magyarázták ezt, hogy a haszonállatok háziasítását kutató herceg magánlátogatásra érkezett Magyarországra, a hírveréstől pedig azért tartottak, mert féltek, hogy a Mészáros-érdekeltségű mangalicatelepen tett látogatás nyomán rosszindulatú cikkek jelennek meg, és az sértő lehet a császári ház tagjaira. Hozzátették: mivel a göböljárási telep a legnagyobb az országban, így Akisino herceg semmiképpen nem hagyhatta ki. A japán követség azt is közölte, a herceget nem fogadta a felcsúti polgármester, bár ő is a telepen volt. Neki azonban nem volt kifogása a stáb jelenléte ellen, legalábbis amikor találkozott velük, tudomásul vette, hogy forgatni akarnak.

A herceg és lánya korábban Bugacon is járt, ott is megnézték a mangalicákat. Arról a látogatásról a távirati iroda készíthetett fotókat.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A most 51 éves japán méltóság útjáról korábban a császári udvar is hírt adott, az eseményről a japán média is beszámolt. Mint megírtuk, a múlt héten kezdődött látogatás azért is izgalmas, mert a japán uralkodóház fontos változás előtt áll. Akisino herceg édesapja, a most 83 éves Akihito császár ugyanis jövőre nyugdíjba vonul, ezt követően elsőszülött fia, Naruhito herceg foglalja el a trónt.

Az út programját a császári udvar nem részletezte, annyi azonban kiderült, hogy a két japán arisztokrata a magyar állattenyésztés és képzőművészet iránt érdeklődik. A szokatlan párosítás hátterében a császári családtagok szakmai érdeklődése áll: Akisino herceg a természettudományok doktoraként haszonállatok háziasításáról végez kutatásokat, míg 25 éves lánya, Mako jelenleg is PhD-tanulmányokat folytat a művészet és a muzeológia területén.

A magyarországi látogatás nem hivatalos. A császári család tagjai magánútjuk miatt választották Magyarországot, mert – miként a császári udvar tájékoztatásában áll – mindketten régóta érdeklődnek hazánk iránt.

Forrásaink korábban jelezték: a vizit több hónapig tartó szervezése során külön hangsúlyt fektettek arra, hogy a látogatás politikamentes legyen. Erre utal a delegáció összetétele is, úgy tudjuk, Akisino herceg kutatómunkáját több japán biológus is segíti. Kifejezetten a magyar fajtákra kíváncsiak, értesüléseink szerint a herceg nemcsak a sertések, hanem a hazai kutyafajták után is érdeklődik. A delegáció sem Orbán Viktor miniszterelnökkel, sem Áder János köztársasági elnökkel nem találkozik.